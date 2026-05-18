友你有米55派对骚丨罗家英亲解被搀扶阿姐健康状况 斥离世谣言多嘴黑心 米雪首办个唱加开一场「偷」汪明荃金钗赠庆

70岁米雪(米记)入行55周年首次举办个人演唱会《友你有米55派对骚》，今日邀请罗家英(行哥)、白彪及罗霖三位嘉宾到场并宣布加开一场演出，更喜获谭咏麟、任达华、容祖儿、谢霆锋及佘诗曼等圈中好友拍片恭贺支持。米雪接受访问时表示演唱会加场后将能够容纳更多嘉宾好友一同演出，云集佳视、亚视及无线电视年代的合作伙伴，让观众重见许多久违经典组合，两场演出嘉宾亦各有异同。

米雪年纪大唔接受性感

米雪表示近日积极练歌排舞，每日将演唱歌单由头唱到尾，尽量记熟歌词及练好声线，更笑言因为勤力练舞而食量大增：「食多咗饭，因为跳舞要用腰力脑力，要变成肌肉记忆。我成世都未超过104磅，仲由45公斤变到最近40公斤！成世都未减过肥，依家一日食好多餐，一肚饿就食，但唔会食宵夜。」米雪透露舞步有蛇腰动作，笑言会尽能力表演，但演唱会服装造型未定：「唔知会唔会露腰，年纪大性感唔太好。」她本来希望以古装登场，但目前监制导演设计槪念仍以时装为主。

阿姐被爆收埋好多靓嘢

米雪将于演唱会上与罗家英合唱《紫钗记》，家英哥笑言趁汪明荃到新加坡期间「偷取」金钗赠予米雪为礼物：「你当系偷㗎啦，阿姐咁多靓嘢唔知嘅、唔觉嘅！」罗家英在米雪演唱会前，亦将于本月21日起在戏曲中心举行一连五场粤剧演出，近日密锣紧鼓排戏期间亦觉担心：「始终年纪大中气唔太够，经验搭救！」汪明荃亦将于最后一场回港合演。

汪明荃感冒无大碍

早前汪明荃在罗家英搀扶下出席欣赏演唱会，健康状况令外界担心，罗家英表示：「阿姐有少少感冒同好眼瞓，行路蹒跚，返去瞓一觉就冇嘢。」指汪明荃日常勤于运动、早睡早起健康状况良好，笑言忙碌之余精神要奋发，面对公众则要「装」。对于网络曾误传汪明荃离世消息，罗家英表示阿姐并不介意，始终嘴巴长在别人身上无法控制：「有啲人系多余、多嘴、黑心！做任何事都有报应，佢哋系中咗孽，我只会讲句『阿弥陀佛善哉善哉』我就能够解孽。」更直言：「我哋古老人信现眼报！」至于对方如何解孽则视乎修行。