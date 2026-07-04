谭咏麟演唱会2026丨10场门票极速售罄 7月7日终极释出内部飞/红馆票价/抢飞连结懒人包

乐坛「校长」谭咏麟（Alan）号召力惊人！相隔 11 年后再踏上红磡香港体育馆（红馆）的舞台，本次《谭咏麟与您「刻骨铭心」世界巡回演唱会-终极篇》反应空前热烈，一连 10 场门票于早前公开发售后已迅速全数售罄！

听到大批向隅歌迷的强烈诉求，主办单位艺能制作日前宣布好消息——决定将原本属于内部的认购名额全数释出予广大歌迷！新增的门票名额将于 7 月 7 日上午 10 时起在城市售票网（URBTIX）再度公开发售。想把握最后入场与校长大合唱的机会？这篇「终极抢飞懒人包」为你一次整合！

谭咏麟「刻骨铭心」演唱会2026资讯一览

演出项目 详情 演唱会名称 谭咏麟与您「刻骨铭心」世界巡回演唱会-终极篇 演出日期 2026 年 9 月11、12、13、14、15、18、19、20、21、22日（因反应热烈，加场至合共 10 场） 演出地点 红磡香港体育馆（红馆） 建行信用卡优先订票日期 2026 年 6 月 22 日（只限建行（亚洲）尊尚信用卡持卡人）；2026 年 6 月 23 日至 6 月 25 日（所有建行（亚洲）信用卡持卡人） 公开发售日期 2026年6月30日

（于城市售票网 URBTIX 及 大麦网 同步开卖） 🔥 最新抢飞日期 2026 年 7 月 7 日 上午 10 时起（新增内部释出名额） 门票票价 HKD $1,280 / $880 / $580

谭咏麟演唱会2026将于9月开锣。

🎫 抢票攻略：建行（亚洲）信用卡优先订票资讯

本次演唱会的优先订票分为两个阶段，指定建行（亚洲）信用卡持卡人可享优先购票资格：

阶段一：指定尊尚信用卡优先订票

适用对象： 建行（亚洲）Visa Infinite 信用卡 及 银联钻石 Prestige 信用卡持卡人

发售时间： 2026 年 6 月 22 日（中午 12 时起 至 下午 8 时）

👉 点此进入优先购票连结

阶段二：所有建行（亚洲）信用卡优先订票

适用对象： 所有建行（亚洲）信用卡持卡人

发售时间： 2026 年 6 月 23 日（中午 12 时起）至 6 月 25 日（晚上 8 时）

👉 点此进入优先购票连结

阶段三：城市售票网公开发售

发售日期： 2026 年 6 月 30 日（上午 10 时起）

购票途径： 城市售票网 (URBTIX) 、大麦网

👉点此进入城市售票网购票连结

👉点此进入大麦网购票连结

谭咏麟演唱会2026举行的10场门票已经极速售罄，现加码于7月7日开卖释出的内部认购名额。

🎫 终极抢飞攻略：7.7 释出内部名额发售资讯

由于 10 场门票已经极速售罄，这次释出的内部认购名额绝对是最后的黄金机会，歌迷务必较定闹钟准备抢飞：

📌 新增门票公开发售详情

发售日期： 2026 年 7 月 7 日（星期二）

发售时间： 上午 10 时正起

售票平台： 城市售票网 (URBTIX)

购票途径： 城市售票网网站、流动应用程式 (URBTIX App) 或电话购票

👉点此进入城市售票网购票连结

💡 终极抢飞小贴士：由于是内部名额释出，数量极为有限！建议大家提前于城市售票网登入帐号，并准备好付款信用卡。开卖前 5 分钟不断刷新页面，保持网络畅通！

谭咏麟演唱会2026海报花絮照：

5大亮点引爆期待：为甚么这次演唱会非看不可？

1. 相隔 11 年重返红馆舞台

谭咏麟上一次在红馆举行个人演唱会已是 2015 年的《银河岁月40载》。时隔 11 年，校长再次回归这个充满纪录的圣地，对于看著校长创下红馆连开 38 场纪录的歌迷来说，意义非凡。

2. 「双主题、双歌单」模式呈现

为了满足歌迷想听经典金曲的愿望，校长与团队绞尽脑汁，特别打造「双主题、双歌单」。谭咏麟演绎过的金曲超过 1,000 首，这次将以最完整的音乐编排，确保每一位歌迷都能听到心中的那首「你的歌，我的故事」。

3. 海报经典复刻：致敬 1984、1994 传奇

今次演唱会海报设计大玩「回忆杀」，复刻了两大历史时刻：

1984 年： 首个红馆个人演唱会《谭咏麟84演唱会》。

1994 年： 传奇的大球场《谭咏麟94年纯金曲演唱会》。

海报融合了当年的经典元素，见证校长辉煌的演艺里程。

4. 命名「刻骨铭心」终极篇

「刻骨铭心」不仅是演唱会主题，更是校长对歌迷多年支持的真情告白。作为巡回演唱会的「终极篇」，其制作规模与情感厚度预计将是近年之最。

5. 跨越 40 年的集体回忆

从 1984 年初登红馆到 2026 年的「终极篇」，校长的歌声陪伴了几代香港人。这场演唱会不只是演出，更是一场跨越时空的高质量集体聚会。

🎤 谭咏麟红馆纪录回顾