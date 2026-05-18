林忆莲德启演唱会尾场丨钟楚红陈慧琳惊喜同框睇骚忘我狂跳 经典快歌Medley炸爆全场二度Encore完满落幕

林忆莲一连两场《回响巡回演唱会 》昨晚于启德主场馆举行尾场，全场爆满。今次是忆莲相隔9年再在香港开骚，吸引陈慧琳、钟楚红、黄耀明、杨千嬅与老公丁子高和儿子丁进诺、蔡一智夫妇等前来捧场。

林忆莲全广东歌揭幕

今次忆莲特别为香港站准备了全广东歌歌单，演唱会以《breathe In...breathe out》揭开序幕，之后身穿红色歌衫的忆莲在舞蹈员围绕下现身舞台唱出《沉沦》，唱到最后更飙高音，令全场拍手尖叫，随后她又唱出多首经典歌曲如《天大地大》、《倾斜》、《寂寞流星群》、《枯荣》等，不过当她唱到《还有》时就稍为有点出错，其中一句唱快了，不过她亦即作出调整，之后忆莲行上飞船唱《微凉》，虽然头场时她唱这首歌时忍不住喊，但今次忆莲就没有喊，反而笑容满面地不断挥手向粉丝打招呼。

林忆莲哽咽告白「终于返屋企」

全晚以歌会友的忆莲唱了接近20首歌后终开金口，她先讲了4次「多谢」，然后说：「多谢大家，大家好嘛？」然后又不停讲「多谢」和「Thank you」，台下的歌迷不停狂叫，忆莲表示自己忍喊忍了好耐，见到大家也很感动，并指巡回去年开始已做了一年，期间很多人问她何时回香港开骚：「点解我巡回完咗，最后一站先嚟到香港，其实我觉得香港系我成长嘅地方，亦都系我最在乎嘅一个站，唔可以话系一个站，因为呢度系我屋企。」她解释深圳站完成后也花了点时间才决定是否要做香港场，考虑的过程中自己会想是否能做到一个专属香港的演唱会，而此时她说话亦开始哽咽：「因为香港俾咗我好多好多，所以亦都想将最好嘅带俾大家！」说话期间她终忍不住落泪，频频用手抹泪。

林忆莲望能给掌声仍为乐坛努力朋友

她指在筹备今次演唱会的时候有很多回忆，也有很多想表达的事情，所有舞台上的设计，其实是想传达对香港的感情和爱：「终于返屋企喇！我亦都希望大家会记得今晚，我哋一齐分享嘅每一个片段，虽然生活入面可能有好多时候我哋唔会每日过得好顺畅，或者每日过得好如意，我哋每每都有脆弱嘅时候，我希望大家系需要力量嘅时候，可以记得我哋今晚一齐分享过嘅爱同感动，多谢大家！」她又指虽然离开了香港乐坛一段时间，但仍然为过去的努力觉得骄傲，也希望大家能给予多些掌声给仍然为香港乐坛努力不懈的朋友，希望他们能够更多信心去做得更好，而她之后唱出演唱会最后一首歌《再见悲哀》。

林忆莲歌迷high爆起身狂跳

Encore环节，身穿黑色冇袖衫配红色长褛的忆莲再上台跳唱快歌Medley：《一分钟都市一分钟恋爱/ 疯了/ 灰色/ 推搪/ Diva》即焫㷫全场，歌迷high爆起身狂跳，就连陈慧琳与钟楚红也起身跳和狂揈萤光棒，随后她再唱出《感情不老》和《依然》作为演唱会终结。不过完场后歌迷不肯走，大叫Encore，而狂叫超过5分钟后，忆莲再次上台二度Encore，唱出《激情》及《你是我的男人》，为今次的香港站划上完美句号。

