朱千雪再度怀孕 去年才与TVB续约又放产假？ 学霸港姐兼顾律师事业 与医生老公组四口之家

现年37岁的朱千雪（Tracy）今日（5月17日）在IG宣布再度怀孕，即将迎来第二个宝宝！她巧妙地选择在大儿子Justus两岁生日的这天公布喜讯，并上传了一张温馨的BB脚仔照片，写下：「当小家伙满两岁时，我们正准备好，将这一切再经历一次。」（As the little one turns two, here we are getting ready to do it all over again.）喜悦之情溢于言表。去年刚与TVB续约的她，事业家庭两得意，正式升格为幸福的四口之家。

朱千雪家庭事业两得意

朱千雪自2012年参选香港小姐以来，凭借其甜美知性的形象深受观众喜爱。近年，她淡出幕前，专注于法律专业发展，并成功转型为大律师，被誉为「TVB学霸港姐」。尽管如此，她与TVB的合作关系依然良好，去年才续约，承诺会继续参与幕前工作，让粉丝们相当期待。

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朱千雪童话婚姻喜迎第二胎

在爱情方面，朱千雪的经历也如童话般美好。她与任职医生的丈夫吴昆伦（Justin）是青梅竹马，两人的母亲更是好友。二人在2019年于峇里岛举行浪漫婚礼，并在2024年迎来了第一个儿子Justus。

今日，她透过Instagram分享喜悦，照片中有一双可爱的婴儿脚、一对精致的BB鞋，以及几朵温暖的向日葵钩针花，画面充满温馨与期待。她在帖文中巧妙地暗示，随著大儿子长大，他们已准备好迎接新生命的挑战与喜悦。同时，她也分享了一家三口的幸福合照，照片中她与丈夫及戴著墨镜贴图的儿子紧紧相拥，笑容灿烂，幸福满泻。

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朱千雪从民选港姐变执业大律师

朱千雪的演艺生涯起点颇高，当年她在《2012年度香港小姐竞选》中因网上投票系统故障而失落冠军，但依然无损其高人气，获封「民选港姐」。其后在《EU超时任务》等剧集中表现出色，演技备受肯定。

然而，朱千雪并未满足于演艺圈的成就，反而选择在事业高峰期重返校园，先后于香港中文大学修读硕士，再于香港城市大学攻读法律博士课程。完成学业后，她正式成为一名执业大律师，其努力不懈、勇于追求梦想的精神，为她赢得了「学霸女神」的美誉。如今，朱千雪不仅在专业领域上取得了卓越成就，家庭生活也美满幸福，即将迎来第二个孩子。粉丝和圈中好友纷纷涌入其社交平台留言祝福，恭喜她再度成为母亲。