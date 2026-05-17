倪嘉雯回应《魔音女团》赛果被指造马 获丁子朗力撑新造型另眼相看

丁子朗（丁丁）与倪嘉雯今日（17日）出席新剧《香港探秘地图》宣传，对于被爆拜了3次姻缘石，丁丁尴尬表示去到没理由不拜，又谓第一次是希望多人睇剧，第二次是因为自己28岁，见阿妈心急所以拜吓求姻缘，第三次则是求事业，不过到现在未有效果，仍然物色中。而也有摸姻缘石的倪嘉雯就指人缘确实有好点，但姻缘就未feel到，不过她透露曾经跟苏民峰师傅拍片，对方叫她这几年可以努力和专心工作，丁丁即指自己也有问过苏师傅：「今年都冇，佢话我下年有劫，一系就遇到个唔好，一系就结婚冲喜，但我而家都未揾到，所以应该都系劫！」

丁丁不认为《魔音》造马

另外，倪嘉雯成功入选「魔音女团」，并将于6月6日出道，不过有网民就认为赛果是内定兼造马，倪嘉雯就表示自己都惊入不到，所以宣布的时候也感惊讶，问到是否不认为是造马，她表示：「唔知！」在旁的丁丁即表现出惊讶表情，她续说：「唔系我决定，我都唔知自己入唔入到！但我觉得评判拣得都应该有原因。」而丁丁指自己也有追看，不认为造马，因自己喜欢的都有入团，而倪嘉雯就是其中一个，又指她的新造型令人另眼相看，问到姻缘是否啱？丁丁即说：「劫嚟嘅！」

丁丁闻「隔世姻缘」劲大反应

丁丁颈上有瘀痕，他指那是压力疮，倪嘉雯即相认表示自己也有，笑指两人是隔世姻缘，丁丁即劲大反应说：「黐线，唔好传，呢个真系不得了！」而两人同时也表示对方是「劫」，场面搞笑，丁丁指自己做过男团，而对方是女团，所以都有压力，又再一次叫大家高抬贵手不要令他传绯闻。