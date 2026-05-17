周志贤从怕丑仔蜕变成国际名模 靓妈崔加宝妙用挫折教育│名人杂志

80年代获TVB力捧的「银河十星」之一的崔加宝（前名崔嘉宝），与晨曦足球队班主周文曦诞下两子一女，婚后淡出幕前专心相夫教子。现时她的三名子女均已长大，并在外地各有发展。其中，𡥧仔周志贤（Dave），小时候害羞又安静，没料到如今已站上国际舞台，穿梭各大时装周，与全球Top 50超模同行，成为时尚圈备受瞩目的模特儿。而当年的Dave被妈妈视为只会默默吸收的「海绵」，现在却反过来，在妈妈遇到烦恼时，成为了她的心灵引路人。撰文：娱乐组 摄影：谭志光

周志贤拥有高挑修长的身形，充满东方特色的面孔，难怪能在国际时尚圈中冒出头来。

眼前的Dave身形高挑、轮廓分明，极具东方特色的脸孔在国际时尚圈中特别具辨识度。现时的他在英国住，正职是一位国际级模特儿。谈到入行经过，他直言无心插柳：「小时候妈妈跟我说可以尝试做模特儿，我完全没有理会，觉得是另一个世界。」直到疫情期间从英国回港，在一个机会下他抱着一试的心态去面试，谁知数月后获米兰模特儿公司垂青，从此在欧洲展开模特儿之路，「当时意大利我都未去过，自己一个人去工作，一去就3个月。」



向来性格害羞的他，逼着要自己与摄影师、行内人沟通，渐渐由内向变得开朗。崔加宝回想当日是看到儿子的潜质：「他高，样子比较特别，有些中国人的特色，眼细细、轮廓鲜明，外国人会喜欢。」她那时鼓励Dave去尝试，但从不插手，亦没有刻意去查公司的背景，「我完全放手，就说你去试试玩吓。」

走上LV时装骚天桥

谈到最有成就感的一次经历，Dave毫不犹豫说是首次现身巴黎时装周。「第一个show就是行LV（Louis Vuitton）。」他记得当时身边每一位都是全球排名Top 50的模特儿，「我每一个都认识，他们全部是全世界最顶尖的model，我也不知道为甚么自己会被选中。」经历casting、试衫再到踏上T台，那一刻的震撼至今难忘，「我在那里跟他们一起行，觉得自己努力了这么多年，有回报的感觉。」

24小时On Call

对于自己的工作成绩，Dave谦虚称：「我已经算是很幸运的那一批，每次去fashion week，基本上最少都有一个show可以行。」他说朋友曾告诉他，有七、八成模特儿入行比他久，但可能几年才能走上一个show。然而，这份幸运背后，是无数次凌晨的临时通知、24小时on call的游击式生活，「很多时候凌晨3点打给我，6点就要飞去某个地方，完全无法计划任何事。」如此漂泊不定，正是国际名模工作的真实写照。

与品牌建立深厚交情

比起一闪即逝的T台时刻，原来Dave更钟情与品牌内部合作。他在伦敦时曾与Alexander McQueen此品牌合作3年，每个星期都有工作，渐渐与团队建立如家人般的关系，「我有些衣服弄坏了，他们帮我弄些钮扣；我在伦敦毕业，他们又做了一套西装给我穿去毕业典礼。」这份情谊比天桥上的掌声更让他珍惜，而他对时尚的热爱也渗透到生活，「以前穿衣服『平靓正』就算，现在真的会看每件衣服的细节、剪裁，全部东西都很美才会买。」透过工作，他亲眼见证一件普通布料如何变成高级订制服，深深明白当中的价值。

「海绵」男孩长成大树

Dave由一位内向小男孩走到国际舞台，发光发亮，崔加宝的教养之道应记一功，「我从来不宠小朋友，我是负责给他们挫折、训练他们的人，现在很多小朋友不会抗压。」她笑言Dave小时候像一块海绵，「哥哥听我说两句就走了，但他听了1小时都坐在那里，不驳嘴，就是在吸收你教的东西。」

如今这块海绵已长成大树，反过来滋养妈妈，崔加宝表示：「他看事物好有深度，现在会教我很多东西。小时候我教他，现在调转头我想吸收他教的东西，大家会好坦诚倾偈。」即使分隔两地，母子每天都会通电话，感情极好，Dave笑说：「在那边说话比在香港还要多。」这份坦诚是他们最珍贵的默契。

外貌斯文具书卷气的Dave却练出一副健硕好身材，难怪在时尚界发展顺利。

Dave首次现身巴黎时装周，第一个show就是行LV，十分厉害！

Dave的模特儿事业发展顺利，曾跟不少高奢品牌合作，包括为Dior拍摄时装照。

与Alexander McQueen团队培养了如家人般的感情，Dave十分珍惜这样的情谊。

100分男友遇上知音

事业有成，Dave的感情同样得意。他有一位在英国长大的台湾女友，是朋友介绍的，「我拍拖经验不多，但发觉她和我想法很相似，我们说的东西可以深入到完全没有答案，所以我们很喜欢跟对方倾偈。」

Dave直言从小思想较同龄人成熟，曾感孤单，遇上女友后终于找到共鸣。而崔加宝早前飞往伦敦探望，对这位「未来新抱」亦赞不绝口，更指Dave是100分的好男友。

涉足商界谂法多多

对于未来，25岁的Dave坦言在模特儿界「已经算老」，casting常遇见16、17岁的年轻人，但他毫不畏惧，正与朋友尝试创立服装品牌，品牌会偏向女装设计，「女生会想试多一些不同品牌，未听过的品牌，看到漂亮的衣服就会想试。」Dave亦同时在伦敦搞event生意。问他会否进军娱乐圈？他抱持开放态度：「完全不抗拒，哪里有机会我就去哪里。」从害羞男孩到国际名模，再到创业新人，Dave的每一步都有妈妈默默支持。