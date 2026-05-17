林漪娸点名闹爆戴志伟拍吻戏强行骚扰：佢伸脷，虾𡃁妹 赞任达华正人君子 一拍档极怕丑

「处境剧女王」林漪娸日前作客新城广播节目《Ben同Benson「Chur」到行》，罕有大爆当年拍感情戏的秘闻！她大赞初入行合作的任达华是正人君子，透露当年本来有场结婚吻戏，「睇到剧本就好惊，因为未拍过，但任达华就好gentleman，会同监制话唔好锡锡，锡吓面就算。」不过她随即连珠炮发，点名控诉夺走她萤幕初吻的戴志伟当年「加料」突袭：「呢个戴志伟就唔系，𠮶场戏讲我同佢喺马路钖，明明系锡锡，佢伸脷㖞！戴志伟你记唔记得？我就记得好清楚，佢肯定虾𡃁妹啦！」她更顺道爆料指《壹号皇庭》好拍档骆应钧其实极度害羞：「佢做戏好好，但好怕丑，一去到拍感情戏就好怕丑，男仔会紧张过女仔，除咗戴志伟。」

林漪娸参选港姐入行

回顾入行初期，林漪娸笑言当初参选港姐只为凑热闹：「我表姐提名我嘅，心态完全系玩，冇谂到要攞名次」，连对穿泳衣上阵也直言：「泳衣嘅部分冇所谓啦，我著一件头，点会介意。」她坦言儿时从未有过星梦：「完全冇，我个人唔系好有大志，因为妈妈系家庭主妇，好下意识就觉得将来长大后要结婚生仔。」直到后来才逐渐被激发出演艺魂：「开始明白多一啲，做得好一啲，慢慢就有火。」至于当年面对好前辈任达华可曾心动？她理智地笑指：「佢𠮶时有女朋友喇，当你知道𠮶个人有女朋友，你就唔会谂呢啲，你唔谂，又何来心动呢？」

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林漪娸老公是前高级警司谭德荣

现实生活中，林漪娸与前高级警司丈夫谭德荣的婚姻则是「一刚一柔」的完美互补。面对性格如「铁汉」的另一半，她深谙夫妻相处之道：「两个人相处最紧要舒服，如果佢又硬，你又硬，成日顶撞系冇意思。我会成日讲『I love you』，佢唔会讲，只会讲『love』，但唔好逼佢，知道佢内心系咁就得。」

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