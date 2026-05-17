黎耀祥对《爱·回家》完结不感意外：始终有结束嘅一日 孖龚嘉欣再合作要「斗咀」？

黎耀祥（祥哥）、龚嘉欣、丁子朗及倪嘉雯等今日（17日）出席新剧《香港探秘地图》宣传，众人披上道袍现身，祥哥指为大家卜了一枝卦叫「唔系卦」，之后更将剧中作法手势变成《魔音女团》跳舞动作。丁子朗在大赞祥哥与嘉欣一take过讲对白好厉害时，就将「惊蛰」讲成「惊炸」，而嘉欣就爆丁子朗去到姻缘石时偷香拜姻缘，倪嘉雯就自爆自己也有拜，不过拜完没有用。祥哥与嘉欣今次是继《杀手》后再合作，嘉欣指上次两人「斗打」，今次是「斗（顶）咀」，之后众人又扮嘉欣剧中表情，并要把脸压在胶片上，丁子朗玩完后胶片布满粉底、倪嘉雯则有唇印。

龚嘉欣演巴辣KOL

祥哥受访时表示这部剧已拍了近两年，自己很期待，因很够没拍过这类剧。对于与嘉欣再次合作，他指对方冇变，但靓咗。嘉欣今次演巴辣KOL，她坦言拍时也感不好意思，因自己一直啄住祥哥。问到有灵异体质的她拍摄时是否有遇古怪事？她笑指没有，可能是「对方」当了她是自己人。问到单身多年的她去姻缘石拍外景有否也拜一下？她表示没有，因当时天气恶劣。

龚嘉欣恨再拍处境剧

此外，两人都曾演出过处境剧《爱·回家》系列，对于该剧将完结，祥哥表示不意外，因始终会有结束的一日，认为是正常运作，不过他觉得演员要作多方面尝试，若有人邀请也想再演处境剧，至于嘉欣在刚入行时也演过《爱》剧，她指拍处境剧要每天开工，对新人来说是一个很好的训练。而将开拍新剧的嘉欣早前在社交网晒腹肌被网民大赞是「艺术腰」，她指最近好努力做运动，想拍剧时有最好的状态和体能。