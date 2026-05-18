杨婉仪21岁饼印女五官极标致 母女读同一间大学变师姐妹 囡囡曾与同性密友接吻性向成谜

55 岁的港姐冠军杨婉仪，自 2019 年带同一对子女移居美国三藩市后，生活转趋低调，但仍不时透过社交平台分享生活点滴，与网民保持互动。近日，杨婉仪为庆祝大女王婷知（Hannah）的 21 岁生日，分享了温馨的家庭合照。照片中，囡囡已长得亭亭玉立，虽然遗传了妈妈的美貌基因，但有别于妈妈的温婉淑女形象，相中的王婷知头戴棒球帽、颈挂耳机，打扮中性，更引人注目的是她穿了两个唇环，在甜美清秀的五官上，增添了一份截然不同的野性魅力。

杨婉仪爱女打扮中性曾与女伴接吻

事实上，杨婉仪囡囡箍牙后，五官轮廓显得更为深邃分明，尤其一双大眼睛，与妈妈极为神似，十足饼印。杨婉仪对爱女宠爱有加，平时更经常指囡囡是「Mini Me」。杨婉仪囡囡曾贴出跟女友人的接吻照，当时杨婉仪表示支持女儿性向，她与爱女的美丽传承，不仅体现在外表，连学历背景也一脉相承，杨婉仪囡囡目前正就读于妈妈的母校三藩市州立大学，两母女变成师姐妹，当年杨婉仪在该校新闻传播学系毕业，并于1995年返港参加港姐竞选，赢得冠军后入行。

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新闻系学霸杨婉仪曾获TVB力捧

回顾杨婉仪的演艺生涯，最初以司仪和主持工作为主，曾担任体育节目《体育世界》及大型慈善节目《欢乐满东华》的主持。自1997 年起，杨婉仪获得TVB力捧，开始在剧集演出，其中最深入民心的角色，包括《真情》温柔体贴的「石敏」，以及在《戆夫成龙》中饰演的「杨佩君」，演技大获好评。此外，她在《刑事侦缉档案 III》、《茶是故乡浓》、《金牌冰人》及《十万吨情缘》等经典剧集中的演出，亦备受赞赏，形象相当入屋。

杨婉仪投身教育界传受财困老公牵连

然而，杨婉仪选择于2003 年，与前练马师王登平之子王瑞勋结婚，婚后育有一对子女，本以为组织了幸福家庭，并转投教育界开办幼稚园。可惜好景不常，其夫后来传出欠下逾千万巨债，令杨婉仪受到牵连，更有传她曾抵押港姐后冠及物业以解财困。至2019 年她带同子女远赴美国重新开始。近年她的社交平台照片中未见老公踪影，婚姻状况惹来网民揣测。

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