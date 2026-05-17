康城影展2026丨是枝裕和率绫濑遥出席《再生家族》首映礼 姬丝汀被拍档Emma Mackey抢晒镜

第79届康城影展昨日（16日）迎来多部参展作品，包括日本名导是枝裕和新作《箱中的羊》、美国独立电影导演James Gray作品《Paper Tiger》、西班牙导演Rodrigo Sorogoyen新作《The Beloved》，以及法国导演Quentin Dupieux作品《Full Phil》。

《再生家族》获观众鼓掌近10分钟

其中最受关注的就是曾凭《小偷家族》夺得金棕榈奖的是枝裕和，今次他挟着新作《再生家族》（香港译名）再攻影展竞赛单元。影片描述一对夫妇痛失爱子，却迎来了一个与儿子外貌一模一样的机械人，此片探讨了科技与人性之间的界限。在片中饰演丧子夫妇的绫濑遥和搞笑组合千鸟成员大悟，以及扮演小机械人的童星桒木里梦，亦联同是枝裕和出席首映礼。而是枝裕和的爱将安藤樱和及好友、内地名导贾樟柯都有现身撑场，据日媒报道金像影后姬蒂白兰芝（Cate Blanchett）和荷里活男星占士法兰高（James Franco）都有来睇首映。放映过后，观众鼓掌近10分钟。是枝裕和亦坦言松了一口气：「我能感觉到观众一直全神贯注地观看电影，直到最后一刻。」

史嘉莉祖安逊未有现身康城

James Gray的主竞赛作品《Paper Tiger》同样瞩目，影片由全明星演绎，包括史嘉莉祖安逊（Scarlett Johansson）、阿当哉华（Adam Driver）、Miles Teller等。虽然女主角史嘉莉未有现身，但首映礼上依然星光熠熠，除了评审狄美摩亚（Demi Moore）和赵婷来睇戏之外，姬蒂白兰芝和茱莉安摩亚（Julianne Moore）亦有出席首映。这部犯罪剧情片描述一对兄弟为追逐美国梦挺而走险，并卷入一场危险的俄罗斯黑手党阴谋。首映礼上影片获得全场观众鼓掌达10分钟，期间James即场致电给史嘉莉作视上通话，但史嘉莉未有接听，场面搞笑。此外，早前获评审Paul Laverty点名指为其受荷里活主流封杀感婉惜的西班牙影帝谢菲亚巴登（Javier Bardem）亦联同导演Rodrigo Sorogoyen，出席其主演竞赛单元作品《The Beloved》首映。而姬丝汀史钊活（Kristen Stewart）、活地夏里逊（Woody Harrelson）则联同导演Quentin Dupieux出席午夜展映单元作品《Full Phil》首映礼。姬丝汀身穿红黑亮片晚装现身，却被选穿大三角挖空性感晚装的拍档Emma Mackey抢晒镜。