MC、Gareth.T化身兼职舞伴为拍档打气 陈康堤初登拉阔陈奕迅叮嘱「开骚要留力」　男友黄泽林外国隔空撑场



《拉阔音乐会 <3少于三 MC张天赋 X CONSTANCE X Gareth.T》昨晚（16日）在机场博览馆举行。MC（张天赋）、Constance (陈康堤）及Gareth.T（汤令山）三人开场合唱一曲《一律建议分手》后，他们表示，今晚音乐会原先没有准备讲话环节，是今天临时设定，MC要求大家送多些鼓励给予Constance ，更说：「因为她很紧张，大家给予她多些掌声，让她可以稳定及再澎湃一些。」

Constance提议粉丝叫堤子包

最后三人跟现场粉丝打招呼，MC问Constance她的粉丝名称是什么？她表示，不知道。之后两位男士即提议她采用「菜肉包」、「汉堡包」及「肠仔包」，Constance即说：「堤子包！因为陈康堤！」MC嘱咐她要想清楚，因为这个名称会用很久，更说：「我讲赋二代很开心㗎！」但MC也要呻一下，因为两位拍档说话不多，所以今次很难做这个骚，之后他又爆彩排时Constance穿上高跟鞋，导演还要求走到她身边，MC说：「不是嘛！」

陈康堤自评有8分

受访时Constance表示，演出前部份未如理想，因为自己超紧张，很想再唱过可以再做得好一点，直至近后段才放松及好一些，这次演出她给予自己8分。她即时向两位拍档表示多谢，因为她演唱一曲《难得有情人》时，二人在身旁伴舞，MC透露，原本商量过那环节不跳舞了，但Constance希望他们二人在场，可以令她镇定一些。MC笑指，当时自己是兼职舞蹈员，问他给予自己的舞步多少分数？MC称自己出来跳舞只是娱乐不是舞蹈，问Gareth.T是否被Constance逼他跳舞？他否认，还称是自己想跳，为了这次演出事前练了两天。

MC即场向Gareth.T要歌

经过这次合作之后Gareth.T觉得师妹很钟意笑，他感到自己要跟师妹学习笑多些，他说：「经过这次音乐会合作后与她的友情多了一点点，但又不是很老友，因为这几天不舒服，师妹送了一些帮助声带的东西给我，感觉她很好，（会写歌给她吗？）暂时不会，（还未了解清楚她吗？）之后再洽谈这事。在旁的MC即向Gareth.T要歌，不过Gareth.T笑指，完成这次合作音乐会，大家的友情反而没有再进一步，但之前合作一曲《金童子》时已经很老友。问Constance是否已确定选用「堤子包」作为粉丝名称？她表示，仍在研究中，因她感觉叫粉丝为「堤子包」有点怪怪，但她暂时仍想不到，会认真地去细想。MC再提议她可选用「CONSTANCESSS」。Gareth.T则表示，自己没有粉丝这概念，只有朋友的概念。

徐濠萦在后台帮囡囡打理形象

问到爸爸陈奕迅有没有到场支持？Constance表示，不知道。MC即帮口说：「是不想她有压力。」Constance指，妈妈徐濠萦因为要帮她打理形象，所以在后台，问到在演出前爸爸可有叮嘱你什么？Constance说：「爸爸也有给我一些意见，叫我要放松和享受及做自己，也叫我要留力，在前几天不要太兴奋，不要伤到把声，（他在台上不留力？）他就是叫我不应该似他那样。」而男友黄泽林因为身在外国比赛中，所以会上网看她这次演出。

MC否认合作女生不可穿高踭鞋

此外，问MC是否与他合作的女生不可穿高踭鞋？Constance在旁即扁着嘴。MC说：「其实不是，因为彩排时有一套服装是较为写实和贴地，导演还叫我在某一段行到她身边，但当时她很高（因为穿上高踭鞋），不是不合作，也不是说要穿平底鞋。」Constance 则爆料，在彩排一首抒情歌时，本想打算望着MC再走近他，但他却不想步近，她说：「我心想，是否他觉得太油腻！那我便不望着他唱歌了。」MC即解释，当时见到她的高踭鞋！Constance说：「怎知原来是这个原因，还以为他觉得整件事很油腻。哈哈！」