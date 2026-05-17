我们不是什么｜谭耀文谢票感谢观众有观点分享 邱礼涛自资拍片破千万圆梦 预告7月开新戏在港取景

邱礼涛导演与谭耀文近日密集谢票，谭耀文表示导演每场都会出席，自己亦不能怠慢，感谢观众每次都有新提问及观点分享。谭耀文表示一向希望多拍电影，剧集方面反而极罕有：「已经好少剧，廿年先有一部！」期待电影市道好转推出更多作品。

邱礼涛未来会继续自资拍片

邱礼涛自资拍摄《我们不是什么》票房终破千万，直言拍摄好电影、观众喜欢便觉回本，更笑指：「够钱我会请埋人睇！」认为自资决定正确未来亦有想法延续下去：「开阔道路，第一次试好有满足感，亦对老板负责任，算是圆咗一个梦。」未来商业片方面亦已有计划，将于七月在香港开镜，取景地亦会完全在香港。