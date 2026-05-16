我们不是什么｜AK素颜「晖仔」现身孖ANSONBEAN贺票房过千万 自揭家居意外右手重创 撑姜涛重考车牌

江𤒹生(AK)、陈毅燊(ANSONBEAN)、谭耀文、彭秀慧及邱礼涛导演等今日（16日）出席电影《我们不是什么》千万票房茶餐厅庆功活动，一众主演回到茶餐厅取景地化身伙记上阵为影迷准备餐饮美食，江𤒹生更素颜留须到场神还原角色晖仔造型。江𤇹生与陈毅燊受访时感谢观众支持让电影突破1000万票房新里程，觉得喜出望外但仍高处未算高，希望继续节节上升让导演回本，亦坦言留意到场次比上月下降及出现「天地场」情况，但每场都非常满座，在无法控制场次编排下希望尽力向观众推介。

AK见面会放下盔甲泪洒人前

江𤇹𤒹生早前受伤并包紥右手出席粉丝见面会，他透露完成《Chill Club颁奖典礼》回家后受伤：「唔小心发生家居小意外，伤口都几深谂过睇急症，最后止到血第二日先睇医生。」表示伤口仅达肌肉部分，幸好未伤及筋骨与神经线，但见面会当日因要止血因此不能垂低，亦对表演略有影响：「食完止痛药有点晕，到后段状态唔太好，唔好意思相信大家都会谅解。」至于在见面会上洒泪一幕，江𤒹生笑言全因演技变好，粉丝支持确实令自己感动：「全场都系自己人，令我容易放下盔甲，以真感情真面目示人，所以有少少感触。」MIRROR成员姜涛早前因为驾驶意外被罚款及吊销暂准牌照，江𤒹生笑言轮不到自己接载队友，支持姜涛再次应考，亦未有驾驶贴士：「佢迟啲再学车有专门师傅教佢，唔驶我教。」