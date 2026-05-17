Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨洛婷45岁生日派福利玲珑浮凸身材极吸睛 晒性感战衣险上下失守 展现冻龄白滑牛奶肌

影视圈
更新时间：11:00 2026-05-17 HKT
发布时间：11:00 2026-05-17 HKT

近日港姐亚军杨洛婷，迎来了她的45岁生日，她特意在社交平台上，分享一辑极具视觉冲击力的生日唯美写真，给粉丝大派福利。照片中的杨洛婷状态大勇，毫不吝啬地展现其完美身段，一举手一投足都散发著成熟女人的极致魅力，让人完全看不出岁月在她身上留下的痕迹，不仅让网民大饱眼福，更让人惊叹她多年来保养得宜，看不出已为人母，网民纷纷赞她是「火辣人妻」。

杨洛婷性感战衣尽骚魔鬼身材

杨洛婷精心挑选了极度性感的吊带战衣上阵，将其玲珑浮凸的魔鬼身材展露无遗。只见她穿上剪裁贴身，且设计大胆的吊带长裙，不但完美勾勒出她纤幼的腰肢与丰满的上围，更将她那令人称羡的白滑肌肤表露无遗。杨洛婷的肌肤在镜头下显得白皙透亮、吹弹可破，仿如剥壳鸡蛋般光滑，完全没有半点老态，加上她自信迷人的眼神与灿烂的笑容，散发出阵阵诱人的女人味。

相关阅读：情人节丨前TVB大骚御用司仪被老公XX万劳力士厚礼冧爆 与才子结婚11年仍似热恋

杨洛婷自爆经历「无声战斗」

杨洛婷除了令人惊艳的外表，在帖文中她以英文发表了一段真挚动人的长文，她坦言，为自己如今成为这样的一位女性感到非常自豪，并表示自己建立了一种扎根于爱、力量与目标的生活。作为两个孩子的母亲，她将爱护子女视为此生最大的荣耀，无论是为了家庭还是工作，她都倾注了全心全意。她形容自己拥有金牛座的典型特质，包括脚踏实地、忠诚、耐心且无比坚定。她感性地透露，自己其实经历过许多无人知晓的「无声战斗」，那些沉重的经历默默地塑造了她。然而，面对生活的种种考验，她从未被击垮，反而在一次又一次的挑战中坚持下来，不断成长、蜕变，并继续毫无保留地为身边的人付出。

杨洛婷认为年纪只增添智慧与力量　

回顾过去，杨洛婷洛婷与乐队Dear Jane主音黄天翱（Tim）结婚后，育有一子一女，近年她除了当司仪外，还当上了KOL，她骄傲地表示自己建立了一份能让自己真正尊重的事业，一路上全力以赴，并始终忠于自我。对于年龄的增长，她展现出极其豁达与自信的态度。她直言，即使到了这个年纪，依然觉得自己很年轻，心中充满活力与爱。对她而言，岁月并没有带走任何东西，反而为她增添了生命的深度、智慧与力量。最后，她祝愿这个仍在成长、仍在去爱、仍在闪耀的自己生日快乐，迎接人生的新一页。

相关阅读：前TVB金牌司仪杨洛婷夫妇离奇被公审 遭批「乞儿夫妻」攞著数终回应 友人公开真实人品

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
17小时前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
海外置业
5小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
2026-05-16 10:00 HKT
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
2026-05-16 10:00 HKT
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
影视圈
14小时前
有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向
有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向
影视圈
19小时前
睇楼近一年不敢入市 用家眼白白见楼价升两成 林本利：「卖家市」笋盘难寻 料楼价续升10%
睇楼近一年不敢入市 用家眼白白见楼价升两成 林本利：「卖家市」笋盘难寻 料楼价续升10%
投资理财
5小时前
特朗普：中国坚持自主研发 拒购辉达H200晶片
特朗普：中国坚持自主研发 拒购辉达H200晶片
即时国际
3小时前