TVB新剧《香港探秘地图》5.18首播 黎耀祥龚嘉欣大斗法 拆解华富邨UFO等7大都市传说

TVB全新灵异轻喜剧《香港探秘地图》即将于5月18日（星期一至五晚8时30分）于翡翠台重磅首播！这部由《灵戏逼人》金牌监制王伟仁操刀，李昊、陈可儿编审的新剧，由视帝黎耀祥与视后龚嘉欣领衔主演，联同丁子朗、倪嘉雯（Carmen）、孔德贤等上位小生花旦，带领观众以全新视角探索香港的神秘面纱。想知道这部融合「灵异频道」与「网红流量」话题的剧集有何看点？即看下文剧情剧透与角色亮点！

黎耀祥、龚嘉拆解7大香港都市传说

《香港探秘地图》剧情以7大为港人熟知的香港都市传说为故事蓝本，当中包括充满神秘色彩的大学校园传说、片场灵异事件、华富邨UFO目击记录，以及离奇的结界之谜等，悬疑感十足。

剧中，龚嘉欣饰演极度崇尚科学与逻辑思维的女主角「毕萍」，她决心透过深入探讨各式各样的都市传说，誓要拆穿由黎耀祥饰演的风水大师「庄一臣」的神棍真面目！「逻辑女」大战「风水大师」，视帝视后同台激斗火花四溅，绝对是剧集的一大核心看点。

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倪嘉雯成全剧「搞笑担当」

除了黎耀祥与龚嘉欣的精彩对决，剧中几位备受力捧的新世代演员同样抢镜。其中饰演「王秀仪」的倪嘉雯（Carmen）堪称全剧的「搞笑担当」！剧中身为「A0（母胎单身）」的她是一个极度迷信、为求脱单无所不用其极的「神经质恋爱脑」。倪嘉雯不仅会以青春可爱的「马尾鬓辫少女Look」示人，更会破天荒贴上假胡须反串演出，超大反差极具喜感，保证令观众「笑爆嘴」。

至于造成倪嘉雯A0的幕后黑手，竟是饰演「渴望见鬼导演仔」高文彬的丁子朗！两人在剧中恩怨极深，笑料百出。此外，饰演毕萍弟弟「毕鸣」的孔德贤亦会因为一个「美丽的谎言」与Carmen不打不相识，引发连番错摸的爆笑感情线，非常值得期待。

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《香港探秘地图》讽刺流量为王时代

《香港探秘地图》不仅是一套灵异喜剧，制作团队更巧妙地将现代「灵异频道」及「YouTuber」元素融入剧中，令剧集更具时代感。透过探秘频道网红的职业视角，剧集深入探讨现代人为了追逐「流量」与点击率，如何在萤幕背后对神秘力量产生渴求与盲从。故事幽默地讽刺了当代社会迷失于网络洪流中的荒诞现象，让观众在欢笑与惊悚中获得共鸣。

《香港探秘地图》剧集播出资讯