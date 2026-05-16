陈健安与6年网友蓝奕持成同门 恭喜郑欣宜复出望继续出好歌 Amy Lo赞新师弟够sweet有叉电感觉

陈健安、Amy Lo和蓝奕持（Lester）今日（16日）出席一个音乐活动，陈健安表示这是Lester加入公司后第一次演出，透露大家早于5、6年前就已经是网友，一直很欣赏他的歌曲和创作，现在由网友成为同事很开心，但强调Lester不是由他向公司引荐，一切都是缘份，又希望未来可一起写歌，陈健安笑指自己作曲比作词好，可以为他作曲，Lester则表示可试试中文歌，因他之前都是以创作英文歌为主，又说在陈健安身上吸收了很多写中文歌的营养。讲到郑欣宜复出一事，陈健安表示也是从大家得知，「恭喜她，继续出好的歌比大家。」

Amy Lo下个目标挑战 M+

Amy Lo表示很开心与大家一起享受音乐，透露唱歌时因耳机听不到现场观众反应，有时会偷偷将咪指向观众听反应，幸好都有一些欢呼声，对于Lester成为师弟，她即表示不敢叫他师弟，更觉得似是妈妈生多了一个弟弟来争宠，又赞他很SWEET，大家性格都很内敛，互相支持时有叉电感觉。Amy表示经过今次演出，相信自己日后在大一点的场地表演都无问题，下一个目标是M+，问到终极目标是否启德？她即笑说不敢想，并谓今年继续以音乐发展为主，也有电影在洽谈，希望成事，又叫大家多多找她拍戏。