蔡淇俊带货团队再有港星加盟 张文慈北上直播吸金 豪掷千万买启德新盘安顿老父

54岁的张文慈，近年将事业重心转移至内地，近日她宣布加盟蔡淇俊的带货团队，从近日曝光的照片中可见，张文慈现身位于佛山的直播基地，当天她身穿黄色长裙的，神采飞扬，获蔡淇俊亲自捧著鲜花热烈迎接，团队气氛相当融洽。二人均是实干型，马上已经开始孖住做直播带货，成绩不俗。张文慈为照顾老父，一度回流返港，并斥资近千万购入启德新盘，现时强强联手，吸金力相当惊人。

张文慈为拍剧牺牲险窒息

张文慈除了在直播间展现超强带货能力，对演艺事业的热忱与敬业精神同样令人折服。早前，她在剧集《重案解密》中的一场重头戏，引起了网民的热烈讨论。剧中她惨遭张国强杀害，其后更被对方用保鲜纸层层包裹全身，画面极度逼真，且令人毛骨悚然。从剧组在社交平台分享的花絮片段可见，张文慈在险些窒息的危险状态下，依然坚持拍摄，为了呈现最佳效果，剧组甚至进行了两、三次补拍，即使拍到筋疲力竭，她仍笑著向工作人员报平安说「冇事」，网民纷纷赞她是一位专业演员。

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张文慈豪掷千万入市给老父安乐窝

张文慈早前回港，以近千万港元，购入位于启德跑道区的新盘。据土地注册处资料显示，该单位为「维港．湾畔」1A座低层D室，实用面积431平方呎，属两房间隔。单位折合实用呎价高达22,329元，最终于上月以962.4万元顺利成交，而买家登记姓名「CHEUNG MAN CHE PINKY」正是张文慈本人。张文慈忽然入市，原来是为了让爸爸能有一个更舒适安稳的居住环境，可以安享晚年，现时安顿好老父，张文慈遂返回内地，继续她的直播带货事业。

张文慈近年转型变「带货女王」

张文慈于1996年参加亚洲小姐入行，她参演ATV的《我和僵尸有个约会》饰演山本未来，及跟四哥谢贤合作的《情陷夜中环》，最为人熟悉。2016年加入TVB，拍过经典剧集《宫心计2深宫计》及《跳跃生命线》，她自2020年移居内地发展，近年则会在抖音开直播带货，间中亦有客串拍摄中港剧集，近日播毕的《重案解密》，她就有颇重戏分，被赞演技出色。

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