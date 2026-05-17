Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谢贤狠卖谢霆锋送赠的劳斯莱斯为女友还债  Coco爆2千万分手费真相  揭四哥多年送楼送金细节

影视圈
更新时间：09:00 2026-05-17 HKT
发布时间：09:00 2026-05-17 HKT

现年89岁、人称「四哥」的影帝谢贤，其感情生活向来备受关注。他与年轻49岁的上海前女友Coco一段轰动的「爷孙恋」，虽然早已落幕，但近日Coco频频在社交媒体上分享二人昔日点滴，再次成为城中热话。继早前否认收过2000万「分手费」后，Coco再度拍片爆出惊人内幕，指谢贤为了弥补她的投资损失，竟毅然卖掉儿子谢霆锋所赠、意义非凡的劳斯莱斯。

Coco和谢贤拍拖非因金钱

在最新的影片中，Coco被问到一个尖锐问题：「如果四哥没有钱，你还会爱上他吗？」她坦言，当时自己的赚钱能力已经很高，足以应付奢侈品消费，表示自己随时可以买Dior的鞋子，因此与谢贤交往从来不是为了金钱，而是被他无穷的魅力所吸引。

相关阅读：谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」

谢贤买掉名车帮Coco还债

随后，Coco重提所谓的「分手费」，并揭露了一段惊人往事。她表示二人交往期间，因投资首次公开募股（IPO）失利，亏蚀了巨额金钱。当时，谢贤为了补贴和安慰她，竟然决定将儿子谢霆锋所送赠的劳斯莱斯卖掉，并将所得的巨款全数给了她还债。

该劳斯莱斯为谢霆锋所送

据悉，这辆劳斯莱斯对谢贤而言意义非凡，不仅是儿子谢霆锋的一片孝心，就连女儿谢婷婷也特意为父亲购买了车牌。这辆充满家人爱意的座驾，无疑是谢贤的心肝宝贝。然而，为了安抚当时投资失利的Coco，谢贤却毫不犹豫地将其出售，足见Coco在他心中的超然地位。

谢贤为Coco付出远超2千万

Coco忆述，在他们交往的十多年间，谢贤一直对她宠爱有加，无微不至。他不仅曾建议并资助她在上海买楼投资，更会买金条给她放入保险箱，为她的未来作长远打算，并表示将会就算她一无所有，她也可以拿出来轻松应付生活。Coco爆出此等往事，反映她跟谢贤拍拖的十数年中，于谢贤手中得到上海物业、金条，到她投资失利蚀大钱，又得到谢贤出售名贵爱车作为补贴偿，换句话说谢贤为她所付出以及留下给她的，根本已远超2千万，所以Coco就表示：「所以所谓的分手费，我也是无所care的」。

相关阅读：谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
15小时前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
23小时前
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
23小时前
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
影视圈
12小时前
有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向
有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向
影视圈
17小时前
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
海外置业
3小时前
网误传特朗普「偷睇」习近平的笔记。
00:49
特朗普访华｜被误传趁习近平离席「偷睇笔记」 美媒解话：是他自己的
即时国际
12小时前
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
2026-05-16 07:00 HKT