黄榕睽违10年出新歌 自爆曾贴钱养韩模 备战健美比赛上围惨降2 Cup

黄榕和火爆象推出2026年首支合唱歌新歌《撕裂》，今日（16日）举行发布会，获得一众圈中好友林雅诗、薛影仪（阿仪）、程芷渝等现身支持，现场即播放歌曲MV。最搞笑程芷渝错将AI MV讲成AV MV，令全场爆笑，但她即执生说：「唔讲错边有得笑呢！」黄榕和火爆象除了唱出合唱新歌外，黄榕亦跳唱歌曲《Melty Yellow》，既扭腰又做出趷箩动作，她亦即场教阿仪跳舞。

黄榕喜爱大只健身男

身穿白色低胸裙现身的黄榕，可见她变瘦有少少离罩。十年后再推出新歌的黄榕，表示两年前已筹备，期间要找人写歌，并已拍摄MV，今次最特别利用AI制作MV，因为好多动作未能亲自演出，例如：跳崖、飞车等，当中歌曲主要讲述与闺蜜争一位贱男。火爆象透露跟黄榕炮制新歌合资六位数，不过初期发生版权问题。谈到现实中可有跟好友争男仔，黄榕笑言未试过，本身喜欢大只、靓仔的男生，但毋需有钱，若太有钱担心会花心。问到可有试过贴钱助养男生，黄榕坦言跟一名韩国模特儿拍拖，连吃饭、旅行由她畀钱，不过大赞对方好靓仔又是小鲜肉，但大家好快分手，因为对方返回韩国，又指自己六年没有拍拖，上一任男友是从事健身教练工作。问到火爆象可有男生介绍给黄榕，火爆象笑指黄榕喜欢大只健身男，自己不认识这类男仔。提到黄榕身形变瘦，服装有少少离罩。黄榕坦言上围降了两个Cup，因为下月参加健美比赛，但比赛后会升返Cup。

薛影仪拒签长约

阿仪透露一直有工作，下月更获得粉丝邀请婚礼做嘉宾，届时会唱英文歌，跟黄榕亦会互相介绍工作，例如：探店、登台等，收入亦可以，虽则有公司找她签长约，但自己不想绑住。