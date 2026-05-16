Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滨口爱子盼闯影坛客串港产片 与老公吴业坤各自精彩发展

影视圈
更新时间：17:15 2026-05-16 HKT
发布时间：17:15 2026-05-16 HKT

吴业坤太太滨口爱子（Aiko Hamaguchi）这日现身日本品牌冷气机活动，大会更展出由她主演的全新广告。滨口爱子以日系白色吊带裙亮相，认真清凉！

滨口爱子不敢挑战广东歌

这日虽然出席日本品牌活动，不过滨口爱子亦都大骚语言天份，用广东话向来宾介绍广告，不过她却表示无意加入乐坛挑战广东歌：「暂时我都不会挑战广东歌，因为我在日本时已经对香港电影有浓厚兴趣，有机会都会尝试。（与坤哥夫妻档上阵？）暂时未有适合嘅工作。」滨口爱子又坦言香港天气太热，自爆返到屋企竟然唔系第一时间揾老公：「通常我都会第一时间返到屋企第一时间先开冷气，因为有一个舒适的环境，这才有『返到屋企』的感觉。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
23小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
8小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
8小时前
新西兰南岛自驾游酿车祸　两港人游客死亡
00:55
新西兰南岛自驾游酿车祸　香港游客两死两伤
突发
5小时前
00:52
7旬翁尖沙咀追巴士 上车坐低晕倒 跌落地撞头淌血亡
突发
8小时前
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
11小时前
洪金宝办27道菜家宴叹尽珍馐百味  大哥大一部位变化惊人  爱妻高丽虹怪异表情成焦点
洪金宝办27道菜家宴叹尽珍馐百味  大哥大一部位变化惊人  爱妻高丽虹怪异表情成焦点
影视圈
6小时前
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
生活百科
2026-05-15 18:19 HKT
00后爆旋陀螺女战士 入坑一个月投资逾4位数 旺角自设「道馆」办比赛
00后爆旋陀螺女战士 入坑一个月投资逾4位数 旺角自设「道馆」办比赛
生活百科
7小时前