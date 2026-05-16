滨口爱子盼闯影坛客串港产片 与老公吴业坤各自精彩发展

吴业坤太太滨口爱子（Aiko Hamaguchi）这日现身日本品牌冷气机活动，大会更展出由她主演的全新广告。滨口爱子以日系白色吊带裙亮相，认真清凉！

滨口爱子不敢挑战广东歌

这日虽然出席日本品牌活动，不过滨口爱子亦都大骚语言天份，用广东话向来宾介绍广告，不过她却表示无意加入乐坛挑战广东歌：「暂时我都不会挑战广东歌，因为我在日本时已经对香港电影有浓厚兴趣，有机会都会尝试。（与坤哥夫妻档上阵？）暂时未有适合嘅工作。」滨口爱子又坦言香港天气太热，自爆返到屋企竟然唔系第一时间揾老公：「通常我都会第一时间返到屋企第一时间先开冷气，因为有一个舒适的环境，这才有『返到屋企』的感觉。」