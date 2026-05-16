张衞健老婆张茜罕现身走样变大妈？  被指眼袋肿胀法令纹明显  曾两度小产至今无子成遗憾

现年52岁的张衞健太太张茜，近年已经淡出幕前，鲜有影视作品面世。据知她近年已经成功转型，发展美容事业，并专心做张衞健背后的女人。近日内地女演员张瑶在社交平台上载了一段与闺密聚旧的短片，席间除了有李斯羽，更罕有地见到张茜的身影，令她的最新状态随之曝光。

张茜打扮随意贴地

在张瑶发布的聚会影像中，可见张茜当日在饭局上的状态十分松弛，心情大好的她时常展现灿烂笑容，精神十分不俗。衣着方面，她打扮得相当随意贴地，卸下了昔日聚光灯下的精致妆容与打扮，只是随意地扎起头发，穿上一件松身白色Tee。

相关阅读：宣萱张卫健昔日甜蜜片疯传！揽男友访问似小女人 曾拍拖2年女尊男卑成阻碍？

张茜走样变圆碌碌？

不过，不少网民将焦点放在她脸上的「岁月痕迹」。有网民指她的颜值「大走样」，比起当年灵动俏皮的模样，现在的张茜眼袋明显肿胀、法令纹清晰可见；面颊亦因为长胖了不少而变成「圆碌碌」，甚至有网民惊呼「完全认不出了」、「女神变样了」。但与此同时，亦有大批网民力挺张茜，认为人总会老，她不靠打光修图，敢于以真实面貌示人，活得通透自在，这份自然美反而比精修到失真的「冻龄女神」更让人佩服。

张衞健张茜拍剧挞著相距9载

提起张茜，最为人津津乐道的必定是她与张衞健的爱情故事。张衞健与张茜于1998年拍摄电视剧《陈梦吉传奇》时「挞著」，两人相距9岁却无阻爱火，经历爱情长跑后，于2004年在南京秘密结婚。随后两人在菲律宾的教堂举办了盛大的天主教婚礼，并返港进行第3次结婚仪式，恩爱非常。

张茜历尽求子辛酸

然而，两人的求子之路却充满波折与泪水。张衞健曾在2008年首度对外透露，张茜在怀孕八个月时不幸流产。为了陪太太走出小产阴霾，张衞健曾推掉所有工作，寸步不离地陪伴左右。到了2014年，一度传出张茜再度怀孕的消息，可惜最终二度流产。为了拥有两人的爱情结晶，张茜曾积极调养身体，甚至为了怀孕连续打了三年的排卵针。药物副作用令她一度身形暴胀，在身体及精神上都受尽折磨，却仍无法如愿。看见爱妻受苦，张衞健心痛不已，最终决定放弃成为人父的想法，选择顺其自然，好好享受二人世界。

相关阅读：张衞健51岁老婆张茜近照曝光变化大 曾经历小产为怀孕打三年排卵针受尽折磨