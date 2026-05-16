邓健泓过52岁生日 移民加拿大4年惊喜「买多间屋」冧妻 石咏莉收礼高呼：Love it

邓健泓（Patrick）早于1991年到加拿大留学，2022年突然携老婆石咏莉移居加拿大，早前更因为考入加拿大公民试（Citizenship Knowledge Test），搞到石咏莉一度因温书出现情绪崩溃。邓健泓夫妇经过努力后，二人现时已定居于卡加里的逾千呎独立屋，生活写意。日前邓健泓庆祝52岁生日，竟然「买多间屋」作为老婆石咏莉的礼物。

邓健泓建专属后花园小屋

邓健泓昨日（15日）在YouTube上载新片，表示因为老婆石咏莉热爱园艺：「喺生日嘅前三日，我决定买多间屋俾我老婆。」因此送「新屋」给爱妻。影片中见到邓健泓提及因后花园右边的草地长期处于干旱状态，于是灵机一触决定善用空间，悉心在后花园兴建小屋（Shed）。

邓健泓表示：「所以我决定喺𠮶度做啲嘢，就系起一间后花园小屋。」邓健泓贴心的表现，全因想老婆开心：「呢间屋仔可以收纳晒大嘅耕种嘅用具同埋材料，等佢耕种嘅时候得心应手一啲。」

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邓健泓夫妻斗嘴放闪

邓健泓不但做足功课，更分享组装心得，指因为后花园有少许倾斜，所以地基的水平极为重要，更细心提醒网民起屋仔时要距离邻居围栏最少一呎，方便日后走入去清理杂草。邓健泓亦大赞屋仔可以度身订造，由风格、颜色、尺寸到门窗位置都可以自己设计，整个兴建过程只需六、七个小时就大功告成。

邓健泓到新屋落成的「交吉」时刻，两夫妻的互动温馨又搞笑。邓健泓幽默地请老婆出巡验收：「嚟验货啦！」石咏莉打开门看到专属自己的小屋后惊喜万分，忍不住连「Wow」了几声。

石咏莉对小屋感满意

石咏莉满意地四处打量，更得寸进尺地搞笑问老公：「咦！佢唔会整埋Drywall（石膏板）落去嘅？」邓健泓搞笑反击：「你就想喇！我哋可以自己整嘅。」其后石咏莉细心研究屋仔设计：「呢度有个气口㖞，几好㖞！咦，惨啦，呢个系一个温室。」石咏莉更甜到漏表示：「Love it, love it！」对邓健泓的礼物十分满意。

石咏莉验收完毕后，急不及待整理耕种用具，以及将材料搬入小屋。邓健泓坦言最初还担心空间不够，但摆放后发现非常实用，彻底解决老婆的问题。此外，小屋原来还有另一个目的，邓健泓将爱犬的骨灰摆放在透明柜中，感性道：「起呢间屋另外一个目的就系为咗佢哋喇，等佢哋随时都可以走出草地度玩。」邓健泓最后透露搭建小屋成本为5,278元。

邓健泓夫妇住独立屋

邓健泓与石咏莉现居住的卡加里，当地生活指数不及温哥华及多伦多高，加上消费税较低，成为二人的落脚地。邓健泓与石咏莉为省钱，亲自落手落脚为大屋装修及布置花园。早前曾拍片曝光一间2千多呎的全新独立屋，见到室内装修豪华，售价仅80万加元（约455万港元），另加GST（Goods and Services Tax）税项大约5%，生活水平与香港相差甚远。

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