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黄淑蔓两夺金像奖未走红被网民抱不平：今年工作有好兆头 女团Me&成员久违合体 谭旻萱自爆想联成合作

影视圈
更新时间：21:45 2026-05-15 HKT
发布时间：21:45 2026-05-15 HKT

黄淑蔓和谭旻萱（Mandy)今日到尖沙咀出席周大福珠宝金饰店全球首家旗舰店开幕活动。两位都是前女团Me&成员，二人表示，因为同公司所以经常见面，但已两年没有一起工作，Mandy表示，若然有客户肯出钱邀请演出，当然可以在一起表演，又或可以做一些联成合作。

谭旻萱洽谈舞台剧

古天乐近期在舞台剧方向发展，问到二人可有兴趣？Mandy正有一套舞台剧演出洽谈中，她笑言：「近期在电影或电视剧中出现，我不是开枪便是饮酒，怕大家也会误会了我的真实性格。」被问到是否打算电影、剧集、舞台剧及唱歌四线发展？她回应：「加上篮球选手、DJ，五或六线发展也可以。」

谭旻萱靠爱犬离世回忆演绎喊戏

Mandy在剧集《重案解密》中的演出被外界赞好，Mandy开心表示，首次拍剧集，感觉拍电视剧与电影完全不同，因为拍剧集每天也有一定的拍摄量，所以节奏快很多，这次在当中有喊戏，又有孩子，这都是她未试过的，她说：「拍摄时也想过怎样联系在角色上，便想到自己过往养的狗过身时的感觉很相似，导演让我尝试而且一take过完成，因为情绪到位当时真的哭了出来。」

黄淑蔓预告今年出四首歌

另外，黄淑蔓早前上载自己16岁时穿上校服在学校内练习唱歌时演绎一曲《Listen》的片段到网上，引来大量网民大赞她唱功好，并感到她接连两次在香港电影金像奖中夺得「最佳原创电影歌曲奖」，却未能红起来为她感到不值？黄淑蔓表示多谢大家，但她觉得今年工作上起了好兆头，出了唱片、在金像奖获奖、在节目中也有发挥机会，希望迟些能多唱些歌及举行演唱会，到时便可以现场演绎《Listen》给大家听。问到为何片段上载时写了将会删除片段？她说：「不是要删除，纯粹是标题，加上片段中在学校没有化妆。」Mandy即大赞她不化妆也一样美丽。对于网民替她不值，黄淑蔓认为这是时来运转与努力成果，她说：「我也不知道大家为何替我不值，去年我推出了三首歌，今年将会推出合共四首歌。如果真的替我不值，那便多听我的歌，若我举行演唱会，大家来支持便可。」被问到夺得两次金像奖后是否多了人找她唱电影主题曲，她说：「暂时未有，但如果有也可以考虑一下，因为我的声音很适合讲故事。其实今年我想尝试演戏。」

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