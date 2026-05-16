91岁罗兰低调离巢后近况流出定下「最新目标」 曾跌伤入院出入需拐杖辅助 神秘女士悉心照料

现年91岁的金像影后罗兰，早前被发现已不在TVB官网艺人名单上，引发外界猜测她已低调离巢，结束与电视台多年的合作关系。罗兰去年曾透露，年初时因心急听电话，不慎在家中「成个人挞咗喺厅」，因剧痛无法站立，需由工人召救护车送院，最终留医8日。她坦言因年事已高，康复需时，此后便鲜有公开露面，更缺席了好友胡枫（修哥）的寿宴，一度令网民相当忧心其身体状况。

罗兰休养后精神奕奕与张国强温馨聚会

经过一段时间的休养，罗兰近期已逐步恢复社交活动，频频与圈中好友见面。她先是与胡枫在半岛酒店聚餐，近日又与情同母子的张国强及米雪见面。张国强更在抖音分享影片，片中罗兰精神饱满，更中气十足地为影片设下「至少3000人看」的目标，看起来相当精灵。罗兰与好友们相聚的温馨画面，让关心她的粉丝们都放下心头大石。

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罗兰撑拐杖探猫店长展温柔一面

除了与好友相聚，罗兰亦被网民捕捉到温馨的画面。日前，猫店长「老虎仔」的主人在Threads分享照片，可见罗兰路过店舖时，特意停下脚步，撑著拐杖、弯下腰温柔地抚摸猫猫，脸上挂著慈爱的笑容，同行亦有女士在旁照料。照片中的罗兰行动虽需拐杖辅助，但亲切的举动吸引大量网民赞好，大赞她人美心善，场面温馨。

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