Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

91岁罗兰低调离巢后近况流出定下「最新目标」 曾跌伤入院出入需拐杖辅助 神秘女士悉心照料

影视圈
更新时间：10:00 2026-05-16 HKT
发布时间：10:00 2026-05-16 HKT

现年91岁的金像影后罗兰，早前被发现已不在TVB官网艺人名单上，引发外界猜测她已低调离巢，结束与电视台多年的合作关系。罗兰去年曾透露，年初时因心急听电话，不慎在家中「成个人挞咗喺厅」，因剧痛无法站立，需由工人召救护车送院，最终留医8日。她坦言因年事已高，康复需时，此后便鲜有公开露面，更缺席了好友胡枫（修哥）的寿宴，一度令网民相当忧心其身体状况。

罗兰休养后精神奕奕与张国强温馨聚会

经过一段时间的休养，罗兰近期已逐步恢复社交活动，频频与圈中好友见面。她先是与胡枫在半岛酒店聚餐，近日又与情同母子的张国强及米雪见面。张国强更在抖音分享影片，片中罗兰精神饱满，更中气十足地为影片设下「至少3000人看」的目标，看起来相当精灵。罗兰与好友们相聚的温馨画面，让关心她的粉丝们都放下心头大石。

相关阅读：胡枫同罗兰半岛饮茶开心相聚 龙婆一句「想见」影帝即搞饭局 契仔同胡枫争论极搞笑

罗兰撑拐杖探猫店长展温柔一面

除了与好友相聚，罗兰亦被网民捕捉到温馨的画面。日前，猫店长「老虎仔」的主人在Threads分享照片，可见罗兰路过店舖时，特意停下脚步，撑著拐杖、弯下腰温柔地抚摸猫猫，脸上挂著慈爱的笑容，同行亦有女士在旁照料。照片中的罗兰行动虽需拐杖辅助，但亲切的举动吸引大量网民赞好，大赞她人美心善，场面温馨。

相关阅读：91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼

张国强北上遇临记待遇坐路边挨饭盒连枱都冇？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
15小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
17小时前
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
3小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
59分钟前
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
生活百科
16小时前
Bob林盛斌17岁大女遭网暴  林霏儿骚性感T-Back反击  拍片自比钻石：不会因批评变样衰
Bob林盛斌17岁大女遭网暴  林霏儿骚性感T-Back反击  拍片自比钻石：不会因批评变样衰
影视圈
16小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
21小时前
佘诗曼迎51岁低胸晒Fit到漏身材热爆Threads 严选12位50+冻龄女星 陈慧琳、吴美珩靓到发光
佘诗曼迎51岁低胸晒Fit到漏身材热爆Threads 严选12位50+冻龄女星 陈慧琳、吴美珩靓到发光
影视圈
14小时前
美联社
特朗普结束访华即向台发警告：美方不愿远赴9500英里打仗 不想有人走向独立
即时国际
6小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
16小时前