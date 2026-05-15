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乔宝宝激罕晒老婆合照放闪 盲婚哑嫁恩爱36年 超肉麻爱妻宣言曝光网民直呼「骨痹」

影视圈
更新时间：23:00 2026-05-15 HKT
发布时间：23:00 2026-05-15 HKT

乔宝宝早前与太太庆祝结婚36周年，虽然二人是「盲婚哑嫁」，但感情反而因长年相伴越来越深。日前乔宝宝在社交平台上激罕放「闪光弹」，公开发表一篇超肉麻的爱妻宣言，令一众网民大赞乔宝宝「够浪漫」。

乔宝宝太太好贴地

乔宝宝在帖文中分享与爱妻的温馨合照，并感性地回顾两人携手走过的日子。乔宝宝忆述过去三十年来一直为家庭和事业拼搏，而太太则毫无怨言地在背后默默守候。直到现在终于有闲暇时间，想跟太太去旅行，但爱妻的答案竟然十分贴地，表示只要去「超市、散步，已心满意足。」乔宝宝大为感动直言：「这句话的重量，比任何名山大川更撼动人心。」

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乔宝宝表示深深明白到太太用最简单又纯粹的方式去爱他：「她习惯的不是孤单，而是用最简单的方式爱你——不需远方，只要你在身旁。牵手走过三十六年风雨，她最想去的地方，原来一直是你身边。」

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乔宝宝被指「骨痹」

乔宝宝深情表示：「牵手走过三十六年风雨，她最想去的地方，原来一直是你身边。」乔宝宝更悟出人生中看过最好的风景：「是那个陪你走过岁月、依旧知足的她。往后余生，去哪都好，因为有她，便是最美的旅程。」不少网民点赞外，更指乔宝宝「骨痹到震」、「Beautiful couple 很优雅」、「真系好够浪漫」、「陪伴就是最长情的告白」等。

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