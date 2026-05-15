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魏浚笙Jeffrey校园分享Slasher解压之道提升抗逆力 以素人经历鼓励学生勇于尝试

影视圈
更新时间：19:18 2026-05-15 HKT
发布时间：19:18 2026-05-15 HKT

魏浚笙（Jeffrey）获邀到基督教圣约教会坚乐中学，担任「正向价值分享活动」分享嘉宾，鼓励学生勇于尝试和挑战，以及面对困难时如何解压。Jeffrey以自己由素人起步、逐步涉足演戏及唱歌的经历，向全场学生分享Slasher生涯所面对的压力与解压之道，更即场与学生大玩「猜猜画画」互动游戏，场面热闹搞笑。

魏浚笙校园首唱《Textbook Romantics》 

Jeffrey先以一曲《Textbook Romantics》炒热全场气氛，原来今次校园分享，竟是这首歌发表后首个现场演唱的地点，引全场哄动。他随后与主持对谈，分享自己作为Slasher在演员与歌手身分之间切换的日常，透露自己面对压力时会玩「猜猜画画」来放松，直言画画的过程可以天马行空，暂时离开压力区。Jeffrey更即场准备了多幅图画与学生互动，测试大家的想像力。

老师神来一估引爆欢乐高潮

其中一条成语题「狼吞虎咽」，Jeffrey画中的狼人食相极度抽象，台下学生绞尽脑汁也未能猜中，正当大家苦恼之际，一位数学老师突然举手并成功估中，获得与Jeffrey合照的机会，岂料学生们随即起哄，大声高喊「自肥可耻」，场面相当欢乐，反映学校教师跟学生关系非常融洽。

《失约巴黎》温馨结尾 

活动尾声，Jeffrey送上《失约巴黎》为分享会作结，并与全校师生大合照。校方更安排分班合照环节，让学生可以留低难忘回忆。结束前，学校辅导组及课外活动组老师带领学生进行学习总结并收集学生的回馈，借此深化Jeffrey的经历建立学生正向价值观和提升他们的抗逆力。事后校方委派校园电视台同学向Jeffrey访问，让学生在欢乐过后了解压力管理的重要性，同时亦为正在努力学习的同学们打气。
 

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