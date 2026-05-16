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女行团｜前「J2女神」梁凯晴全裸叹土耳其浴  胸前春光「霸气侧漏」极吸睛  比坚尼放题任睇

影视圈
更新时间：11:00 2026-05-16 HKT
发布时间：11:00 2026-05-16 HKT

现年29岁、被封为前「J2女神」的梁凯晴（Nina），自2022年离开TVB后，事业发展依然亮眼。她为HOY TV主持的旅游节目《女行团》将于明晚（16日）播出，为了宣传，Nina今日于个人IG上载多张在杜拜拍摄时的性感福利图，其中一张近乎全裸享受土耳其浴的照片，更是极度养眼，引来大批粉丝留言大赞，称「流晒鼻血」！

梁凯晴全裸叹土耳其浴

从梁凯晴上载的宣传照可见，为了节目效果，她作出了极大胆的尝试。其中一张照片中，她全身赤裸，俯伏在云石浴床上，准备接受当地的土耳其浴。镜头下，她光滑的玉背一览无遗，而丰满的侧乳线条亦若隐若现，下半身仅用一条毛巾作遮掩，性感程度破表，画面引人遐想。

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梁凯晴爱玩泡泡

梁凯晴在帖文中兴奋表示，一直都超爱玩泡泡，这次在杜拜拍摄豪华土耳其浴，终于一圆梦想，她形容：「全身被盖满泡泡，感觉真的很新奇。」除了土耳其浴，今辑《女行团》中，梁凯晴还会有多个以比坚尼泳装出镜的片段，大骚其火辣身材，相信粉丝们必定相当期待。

梁凯晴第四度到访杜拜

虽然这已是梁凯晴第四度到访杜拜，但她表示每次都有全新体验。这次拍摄行程紧凑，在杜拜逗留了9天，每日早出晚归，争分夺秒拍摄，最终剪辑成3集内容。她笑言，由于是乘搭夜机出发，一落机便马上赶去拍摄骆驼赛跑，更要跟摄影团队一边开车一边追著骆驼跑，场面搞笑。此外，她还体验了乘坐超长粉红色豪华轿车、在水上开跑车、参观航空展上的战机，以及品尝超巨大汉堡等，行程相当丰富。

梁凯晴母亲为台湾人

梁凯晴拥有高颜值及骄人身材，父亲为香港人，母亲为台湾人，因此能说流利广东话，深受香港观众喜爱。自离开TVB后，她除了在其他电视台亮相，亦努力经营个人YouTube频道，继续在幕前发光发热。

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