马德钟带百年红桃粿模具忆母亲传承潮州情 考虑家乡开骚相隔20多年计划再出歌

今日马德钟(马神)以宣传大使身份到上环出席「香港潮州节」记者会，同场还有刘洋，活动由杨玳诗担任筹委会主席。马德钟透露妈咪是潮州人，更了传统美食红桃粿的模具到场，透露母子一起做粿是儿时的回忆。马德钟表示这模具妈咪用了50多年，相信祖先传下来都有近百年历史，作为他的儿时回忆，妈咪离开后便留下来保存。问到是否擅长潮州话？他指父母离开后便少听到，只会几句潮州话，姊姊和哥哥比较熟悉，今年新年也有回到家乡见识传统活动。

马德钟广州音乐会后凝聚粉丝

马德钟早前在广州举行音乐会，问到计划下一站在家乡？他笑言是好建议会考虑，原先也有构思其他地点，现在会想潮州优先，不过就不会唱潮州歌，因感觉很困难。至于香港站他也有考虑，因现在场地比较多，不再限于歌手才能开骚，加上广州站后重新聚集了粉丝们，大家都想他再开骚。问到朝音乐方向发展？他笑言不是专注一项，但自觉唱歌可以，同时也有倾内地的演出工作，但最近也有想过出歌，笑言都有20多年未出歌，「上次出歌是《冲上云霄》，剧后因著角色出了一些歌。（想出情歌？）我比较喜欢唱慢歌的，因快歌就要跳和唱，比较难搞。」马德钟认为出歌不算难事，最重要是考虑平台及如何与大家分享，问想拎音乐奖项？他笑言有奖都会出席支持。

刘洋不舍《爱·回家》告别

同场的刘洋表示，想香港发展后喜欢上潮州美食，特别是火锅、卤水以及生腌海鲜，因他的家乡也靠海，感觉潮州美食有同样风味，问到想做美食节目？他表示想，他也有与李金凯在网上平台拍片，分享香港地道美食，也想在内地拍摄介绍给各地粉丝。谈到有份参演的《爱·回家之开心速递》宣告「大结局」，刘洋指作为演员不舍外，也知道剧集陪观众近十年，大家都会不舍得。至于拍摄工作，他透露「细曹总」仍有一集戏份，会安排他的角色与观众告别，但细节未知因未收到剧本，若最后一日拍摄会把握时间「集邮」。刘洋表示喜欢拍剧，得到前辈们指导，问有打听是否获安排参演新剧？他相信公司有很多计划，会等公司安排，他当然会想拍。