魔音女团终极考试今晚成团丨 YS社长Yong Heo激赞练习生：见到最好的可能性 宋宛颖负伤上阵依然耀眼

TVB综艺真人骚《魔音女团》今晚10点半播出最后一集，Team A庄子璇（Hilary）、廖慧仪（Jessica）、乔美莎（Chelsea）、蔡华英（Emily）、倪嘉雯（Carmen）、俞可程（Kanis）；及Team B宋宛颖（Sabrina）、邓凯文（Eris）、卢映彤（Skylar）、邢慧敏（Sharon）、倪乐琳（Ellyn）、王汛文（Candice）分别以队名「Astera」及「Baby Beast」跳唱「终极考试日」指定考核歌曲《Lucky Star》，并接受班主任陈洁灵（Miss Chan Chan）、陈奂仁、YS韩国偶像学院社长Yong Heo及主持人萧正楠的评核。「终极考试」评分准则，是评审们将根据「团队整体」及「个人担当」两方面表现进行评分，从而挑选正式出道的6位「魔音女团」。

宋宛颖倪乐琳台型十足

两队准女团齐齐以白色军装Feel短裙造型上阵唱跳《Lucky Star》，两队中表现最为亮眼的，绝对是两位港姐冠军宋宛颖Sabrina及倪乐琳Ellyn，首先两人合作的Rap不但有台型兼眼神到位、且默契十足，十分抢眼。倪乐琳Ellyn在「终极舞台」更释出了前所未见的野性魅力，不但头发乱舞、眼神慑人，当中一招「虎爪手」，亦深深吸引了陈奂仁的注意：「好Cute！」而宋宛颖Sabrina虽然是一贯的出色，但萧正楠却指她原来有脚伤在身，在负伤的情况下上阵依然状态大勇，难怪获封「永远的Ace。」

社长Yong Heo点名大赞卢映彤脱胎换骨

同样令人眼前一亮的，还有被Miss Chan Chan点名称赞的倪嘉雯Carmen及卢映彤Skylar，Missy Chan Chan说：「倪嘉雯Carmen！我未见过你咁放啦，同埋你染咗头发之后，成日人好似脱胎换骨咁，Unbelievable！」、「卢映彤Skylar好诱人，好有女人味。」Miss Chan Chan另外还点名称赞庄子璇Hilary跳出了「甜美野性」：「你今日系有一种野性，你之前系甜美，但你今日系甜美得野性。」对于卢映彤Skylar获赞脱胎换骨，就连社长Yong Heo亦指她的魅力随着特训与日俱增：「我对你一开始唔系眼前一亮，但愈睇落你愈有魅力。」Yong Heo还指经历了最终舞台，见到12位练习生「做好的可能性」。