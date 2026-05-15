Bob林盛斌17岁大女遭网暴  林霏儿骚性感T-Back反击  拍片自比钻石：不会因批评变样衰

艺人林盛斌（Bob）的17岁大女林霏儿（Faye），早前与妹妹林熹儿一同出席电影首映礼后，无辜因外貌及衣著打扮而遭受网络欺凌。事件引发广泛关注，林盛斌更公开霸气护女，赢得不少家长共鸣。风波过后，林霏儿非但未被击倒，反而展现出超强的自信心，近日更大方分享性感照，并拍片鼓励所有女性，勇敢回应负评。

林霏儿性感T-Back现身演唱会

林霏儿近日在社交平台分享与两名女友人去看演唱会的照片。从照片可见，三位年轻女孩都以性感亮眼的造型登场。林霏儿身穿白色上衣和迷彩短裙，更大胆地将裤头向下拉，露出粉红色的T-Back内裤边，对著镜头展露身材曲线，姿态自信又带点撩人，充满青春气息。她与朋友一同摆出可爱甫士，心情似乎完全未受早前的网暴事件影响。

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林霏儿拍片反击：始终都系咁靓

除了以行动证明自己无惧负评，林霏儿更特意拍摄影片，向所有女性大派「心灵鸡汤」。影片中，她以钻石比喻女性，坚定地表示：「Girl，你系一粒钻石！」她鼓励所有女生，即使面对外界的批评，也无损自身的价值和美丽。她说：「你会唔会见到粒钻石，喺被咁多人批评之后变样衰？No！It's still so beautiful, it's still so luxurious, it's still so rare!」她续言，女性被批评后「始终都系咁靓」，强调「You are a diamond」，以强大的正能量反击网络欺凌。

父亲Bob心痛护女

事件源于林霏儿与妹妹获邀出席电影《穿PRADA的恶魔》首映礼，两人当时大方得体地接受拍照，但照片曝光后却引来部分网民的人身攻击。作为父亲的林盛斌坦言看到攻击言论感到不开心，但他庆幸女儿心态正面。他更公开向网民喊话：「如果大家真系有咩不满，或者想发泄，可以将火力对准我。因为我系艺人，呢啲系我工作嘅一部分，小朋友系无辜嘅。」Bob强调未来不会因此减少女儿出席公开活动，只要女儿喜欢，就会全力支持及保护她们。

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