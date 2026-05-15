胜狮啤酒豪门丑闻继续爆 泰星Mild老公涉性侵亲弟 录音揭强迫口交：嘴里有你XX的味道，这是乱伦

泰国胜狮啤酒（Singha）百亿家族爆出震惊全城的豪门性丑闻！女星Mild Wiraporn(มายด์)的富商老公、集团第四代接班人Hiso Pi，近日遭亲生弟弟Hiso Psi（Sai）拍片泣诉长达12年的性侵。虽然Hiso Pi早前曾透过老婆Mild的IG发声明强烈否认，解释所谓的「认罪录音档」仅是小时候兄弟间「不懂分寸、动作可能比较粗鲁」的玩闹，更打温情牌指挺身而出是为了保护怀孕的妻子与未出世的BB。然而，这番单方面说辞未能平息风波，反而激起弟弟「毁灭性」反击，日前Hiso Psi公开关键证据，令事件越演越烈！

Hiso Psi公开录音揭遭性侵细节

面对哥哥的极力否认，弟弟Hiso Psi决定不再隐忍，直接公开一段长达数分钟、英泰语交杂的对话录音档，内容极度震撼。录音中，Hiso Psi心碎地指控哥哥Hiso Pi，自他14或16岁起，便经常趁保母洗澡的空隙溜进房间对其性侵：「（你）强迫我为你口交，趁保母洗澡时走进我房间。」Hiso Psi更悲痛表示，来自血亲的伤害远超保母，疑暗示保母亦有令他留阴影的行为：「你是我哥哥、是我的家人，本该是我唯一的依靠！」他绝望痛斥，这段童年阴影彻底摧毁了他的社交与感情生活：「我没办法跟别的男人来往，因为我嘴里总是会出现你XX的味道。」Hiso Psi更直言：「这不仅是性侵，这是乱伦！」录音对话内容震惊不少网民。

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泰国女星Mild疑对老公性侵弟弟知情

其实，泰国女星Mild去年底才风光出嫁，本月更开心宣布怀孕喜讯，岂料随即卷入丈夫的惊天丑闻，Mild被指控对事件知情仍执意嫁入豪门，引来批评。对于弟弟曝光的录音证据，沉默数天的Hiso Pi依然态度强硬，再度透过妻子的社交平台正面否认所有犯行。他重申从未性侵弟弟，强调身边亲友均可作证，并指责相关指控已严重伤害到妻子及即将出生的孩子。对于外界疯传的录音细节，Hiso Pi坚称那是儿时往事，不知为何会被偷录，他承认幼时的确不懂分寸，动作可能比较粗鲁，亦曾为此事向弟弟道歉，但绝无不好的意图。为了保护家人与名誉，Hiso Pi宣布将采取法律行动，这场豪门兄弟对簿公堂的风波，相信短时间内难以落幕。

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