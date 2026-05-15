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姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元

影视圈
更新时间：13:43 2026-05-15 HKT
发布时间：13:43 2026-05-15 HKT

男团MIRROR成员姜涛，就2025年11月28日凌晨约4时于坚道不小心驾驶案认罪判罚$1000。庭上披露他为伸手拿帽分心撞毁护栏，同时揭露他于2025年12月23日曾因冲红灯及未挂P牌，另被罚款$1200。当以为案件告一段落，据知，姜涛近日收到运输署的停牌通知，须即时停止驾驶及重考驾驶执照。

姜涛曾指暂不敢再揸车

姜涛早前在案件判决后，曾回应承诺会引以为鉴。对于无挂P牌，他解释：「印象中有挂P牌，可能揸车𠮶阵震跌咗。」又透露涉事车辆已维修，但暂时「不敢再揸」，坦言需要「学好揸车」重拾信心，又笑称因「屋企得我一个有车牌」，不舍得卖车，宁愿将车泊在停车场欣赏。

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姜涛要再考路试

姜涛在案件完结后收到运输署的停牌通知，须即时停止驾驶。据了解，在P牌期间被停牌，其暂准驾驶执照会被取消，需要重新报考路试，由头再考过车牌。姜涛是在2025年年初考获车牌，至今仅约一年便面临停牌及重考的局面。

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