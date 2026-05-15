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唱钱丨张与辰自认《中2》卧底 故意走音送奖金 忙到腰围得返28吋粉丝嗌唔好再瘦 刘威煌胆固醇超标即场请教餐单

影视圈
更新时间：08:00 2026-05-15 HKT
发布时间：08:00 2026-05-15 HKT

刘威煌和张与辰与一班《中年好声音》第一至第三届成员昨晚为游戏节目《唱钱》对决。张与辰虽然是《中3》成员，却笑指自己是《中2》卧底，所以作赛时会故意走音，因为胜出的奖金都是送给观众与他们无关。

张与辰忙到冇时间运动

张与辰这天身形明显纤瘦了一个码，他表示，由于近日忙于音乐中心开幕，又要练歌为今晚比赛，之后还要准备与《中4》学员合作比赛，所以忙个不停，因此没有时间做运动，只能跟营养师在饮食方面下功夫，现在大有成果，他开心地说：「我没有磅自己的体重，只知道现在腰围28吋，之前所穿的裤全数要换掉。」张与辰笑言：「粉丝们都叫我不要再瘦下去。」

刘威煌持续减磅近四年每日只吃晚餐

身旁的刘威煌同时表示，自己也瘦了，因为持续减磅近四年每日只吃晚餐，虽然现在终于瘦了，但早前体检时发觉胆固醇出现问题，导致他感到每天只吃一餐不太好，他更即场向张与辰请教营养师的餐单，张与辰大方表示，营养师没有一套固定的餐单给他，现在他可以继续吃面、饭，但吃的量要减少，而他则选择多吃肉类，在消水肿方面会饮黑豆水和吃蕉。

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