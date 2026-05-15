唱钱丨龙婷赞李佳教唱歌严谨：每一粒音都执 为吴大强健康问题不获续约传闻平反：佢精神好好仲做到掌上压

龙婷、李佳、刘威煌、张与辰、梁浩贤、陈溢光、善玥澄及侯静伊一班《中年好声音》第一至第三届成员昨晚齐集将军澳电视城为游戏节目《唱钱》对决。继去年在美国合作演出后，李佳和龙婷今日再有机会同台合作，再次踏上TVB录影厂的舞台，二人也有一种当年比赛的感觉涌现，由于要对决关系，龙婷透露，事前特别到李佳的音乐学校练歌，她说：「李佳更介绍我吃花胶鸡米线。」她直指，李佳是非常严谨的老师，问她会否介意被李佳每一粒音准也执她？龙婷说：「不会介意，一向也觉得她教得很好，也曾跟朋友说，李佳教得很好很懂得教人唱歌。」李佳也大赞龙婷非常好，一讲就听而且很勤力，所以对这次合唱很有信心能够胜出。

龙婷李佳不清楚吴大强不再续约

对于传出吴大强不再续约TVB歌手一事，二人均表示不知道，问到知否吴大强是因为身体健康问题而不续约？李佳称，早前与吴大强一起出席肥妈生日会时，看到吴大强精神很好，不觉得他有任何问题，但也没有听到有关他不续约一事。龙婷也觉得吴大强身体状况很好，因为平时跟他说几句话，他兴起便会做掌上压，而且TVB若再有工作的话，大家便可再次见面。

龙婷慢慢搜集灵感不急出歌

此外，事隔年多李佳再推出新歌，她表示，虽然时间相隔有点耐，但这首歌自己很钟意，所以值得等，因为今年将会推出自己首张EP唱片，所以很快便会推出今年第二及第三首新歌。龙婷则表示，去年推出完三首歌后，今年不赶着出新歌，因为要慢慢搜集灵感，加上去年至今一直忙于到不同地方演唱，感觉自己真的很忙。