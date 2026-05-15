Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星二代丨庞景峰逆境自强 转型武术学校传承中国文化丨独家

影视圈
更新时间：07:00 2026-05-15 HKT
发布时间：07:00 2026-05-15 HKT

35岁的庞景峰（Andrew）身为钱小豪与郭秀云之子，作为「星二代」只表面风光，由于年前已冇靠家庭经济支援，最近被前度刘温馨分手而失去住处，他落魄到蜗居工厦。问到现状？他说：「𠵱家我ok呀，同爱犬已搬入红磡区一个大型屋苑，过返啲正常生活。」采访：方骞平 摄影：谭志光 场地：新道馆

庞景峰顶着明星家庭的光环，现实却与「富贵」二字沾不上边，被爆年前他跟母亲郭秀云闹翻后，生活穷困潦倒，之前他被《东周刊》独家直击，见他被刘温馨狠飞后落魄住工厦，在公厕冲凉。不过目前生活状况已得到改善，Andrew乘机澄清：「咁搬屋都需要时间嘅，𠵱家生活已返回正轨，新居交通方便好多，环境又舒服，租金合理。」

庞景峰转型做企业家

热爱武术的Andrew，近3年减少接触娱乐圈，反而与朋友合资七位数经营武术动作特技学校，推广及传承渐消失的中国文化，他自爆，搞武术学校自己押上200万，至今仍欠债50万。虽然生意难做，但却换来有满足感：「我哋会教体操、醒狮、中国功夫，甚至针对大学生设计吊威吔、拍摄剪接、打灯及教导做替身，要学识业内所有过程才能揾到食，唔能够只做武打演员咁简单。」

Andrew坚持做人抱着正面乐观态度：「我𠵱家都系企业家，新道馆成立3年，慢慢入到18间学校，除咗教导咗过百学生中国文化外，更取得稳定收入，系会睇到会有美好将来嘅。」因为Andrew为西藏白鹤派第四代传人，香港武术演员及动作指导，他不时获邀到大学校园讲学，成绩都有目共睹。他强调不算挨苦：「好多香港人都系咁啦，𠵱家我身体强健，又读过书，就算打3份工都可以挨得到。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
即时中国
9小时前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
20小时前
马斯克6岁儿子X现身人民大会堂。 美联社
00:15
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
即时国际
9小时前
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地决靠自己去揾
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地
影视圈
9小时前
谷薇丽设灵丨半个电影圈向故友致哀 钟楚红全黑素服拭泪送别 施南生步履蹒跚需人搀扶仍到场
02:16
谷薇丽设灵丨半个电影圈向故友致哀 钟楚红全黑素服拭泪送别 施南生步履蹒跚需人搀扶仍到场
影视圈
11小时前
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
旅游
19小时前
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
03:50
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
大国外交
9小时前
八乡弑父伤母案│18岁逆子偕友杀害父母 自以为「天选」之人
八乡弑父伤母案│18岁逆子偕友杀害父母 自以为「天选」之人
突发
7小时前
贝森特：中国将推动重开荷姆兹海峡 恢复全球能源运输。路透社
特朗普访华｜贝森特：中国将推动重开霍尔木兹海峡 恢复全球能源运输
即时国际
4小时前
特朗普称中国同意订购200架波音客机 近十年首次大规模采购美制飞机。路透社
特朗普访华｜特朗普称中国同意订购200架波音客机 近十年首次大规模采购美制商用机
即时国际
4小时前