星二代丨庞景峰逆境自强 转型武术学校传承中国文化丨独家

35岁的庞景峰（Andrew）身为钱小豪与郭秀云之子，作为「星二代」只表面风光，由于年前已冇靠家庭经济支援，最近被前度刘温馨分手而失去住处，他落魄到蜗居工厦。问到现状？他说：「𠵱家我ok呀，同爱犬已搬入红磡区一个大型屋苑，过返啲正常生活。」采访：方骞平 摄影：谭志光 场地：新道馆

庞景峰顶着明星家庭的光环，现实却与「富贵」二字沾不上边，被爆年前他跟母亲郭秀云闹翻后，生活穷困潦倒，之前他被《东周刊》独家直击，见他被刘温馨狠飞后落魄住工厦，在公厕冲凉。不过目前生活状况已得到改善，Andrew乘机澄清：「咁搬屋都需要时间嘅，𠵱家生活已返回正轨，新居交通方便好多，环境又舒服，租金合理。」

庞景峰转型做企业家

热爱武术的Andrew，近3年减少接触娱乐圈，反而与朋友合资七位数经营武术动作特技学校，推广及传承渐消失的中国文化，他自爆，搞武术学校自己押上200万，至今仍欠债50万。虽然生意难做，但却换来有满足感：「我哋会教体操、醒狮、中国功夫，甚至针对大学生设计吊威吔、拍摄剪接、打灯及教导做替身，要学识业内所有过程才能揾到食，唔能够只做武打演员咁简单。」

Andrew坚持做人抱着正面乐观态度：「我𠵱家都系企业家，新道馆成立3年，慢慢入到18间学校，除咗教导咗过百学生中国文化外，更取得稳定收入，系会睇到会有美好将来嘅。」因为Andrew为西藏白鹤派第四代传人，香港武术演员及动作指导，他不时获邀到大学校园讲学，成绩都有目共睹。他强调不算挨苦：「好多香港人都系咁啦，𠵱家我身体强健，又读过书，就算打3份工都可以挨得到。」