严母崔加宝自认「大衰人」 伴患读障𡥧仔Dave觅新出路 为子女上家长班学做妈妈丨独家

80年代TVB力捧的「银河十星」之一崔加宝（前名崔嘉宝），婚后与晨曦足球队班主周文曦育有两子一女，从此告别娱乐圈，专注家庭生活。如今三名子女已长大成人，并各自在海外发展。然而，为人父母从来没有说明书，崔加宝透露当年特意去明爱中心上家长班，边学边做，从中摸索教养之道。面对𡥧仔周志贤（Dave）证实有读写障碍，她没有崩溃，反而如释重负，陪伴儿子探索另一条路，而多年来她为家庭的付出，绝对称得上是一位100分的好妈妈。

Dave感激母亲对他的教导，令他找到自己的人生方向。

崔加宝曾为三个子女，特别去上家长班学习如何做个好母亲。

崔加宝获黄秋生提点

Dave的读写障碍是由好友黄秋生一句说话揭开的。崔加宝回忆：「他只看了照片，我告诉他儿子喜欢摸东西、常喊头晕，他就说快去检查，可能是读写障碍。我第一个反应是：『看相貌就知道？』」后来才知秋生的儿子也有一样情况。她指当时儿子读到三、四年级才去检查，回想起来也觉得迟了。

修读室内设计的Dave受母亲的鼓励，加入了模特儿行列。

Dave虽然有读写障碍，但凭其尽求完美的性格，成功克服。

为了保持模特儿身形，Dave坚持每日都抽时间做运动。

Dave除了行catwalk，更拍了不少广告硬照。

Dave自小自我要求高

确诊读写障碍后，崔加宝反而心定下来。她明白这种情况无法「改善」，因为是天生的，唯有选择走另一条路，「他们看到的东西是立体的，连字也是立体的，所以写和读连线不到。」但她没把这看成缺陷，反而经常提醒儿子：「第一件事不要懒，你已经跟别人不同，再懒差距会更大。」Dave自小自我要求高，字写得不漂亮就擦掉重写，字迹工整得看不出有读写障碍，崔加宝说：「是他的性格帮了他。」Dave也没因此自卑：「我只知道成绩要用更多时间才能追上别人。但妈妈从小就说『你尽力就可以』，不会给太大压力。」他笑说：「我觉得全班只有我不一样，其实挺特别的。」Dave大学修读室内设计，他发现班上有八九成读艺术的同学都有读写障碍：「读写障碍的人读艺术有天份一点，思考方式不同。」

Dave大学毕业，全家当然要出席见证。

虽然三个子女现时在不同地方工作，但一家人有时间都出来一齐旅行，感情融洽。

崔加宝于1995年嫁给晨曦足球队班主周文曦后淡出娱乐圈，婚后育有三名子女。

崔加宝夫妻分工清晰

崔加宝形容自己在儿子成长路上是一位严母，像一个「教练」：「我负责教技能、价值观，他们自己吸收、训练，再落手落脚去做。」她认为小朋友小时候一定要教，否则种了种子很难抽出来。现在经常说「做家长要考牌」，她坦言：「没有人会懂得做家长，自己都是边做边学。」当年她遂去明爱中心上家长班，跟不同家长交流，获益良多。她与丈夫亦分工清晰，爸爸是「好人」，她是「大衰人」：「爸爸要上班，跟他们就是玩，我全职妈妈，见到不妥一定要教。我骂完他就负责去呵返。」如今儿子长大，亦开始领略妈妈当日的严厉是为他们好。问崔加宝介意凑孙吗？她大笑：「我介意！玩就可以，照顾三个又从头来？他们要学懂做家长，一定要落手落脚去体会。」

崔加宝分享夫妻相处之道

崔加宝近年复出并非为证明自己，而是想帮助别人。性格内向的她选择网上分享：「我分享自己的事，如果有人有共鸣、有得著，也是帮助别人的一种新方法。」至于夫妻相处之道，她说：「无限的包容，要给彼此空间。男人越管得紧，反弹力越大。」她又指三个孩子出国后，情绪低落的日子丈夫成了唯一「出气袋」，「以前集中照顾小朋友，现在我们俩好像重新拍拖，二人世界，再学习怎样相处。」