爱回家丨刘丹感触「天下无不散之筵席」齐报名搲捞新剧延续缘份 滕丽名高呼「熊家口号」：精神长存

TVB王牌处境剧《爱·回家之开心速递》今晚播出第2807集。近日《爱‧回家》即将迎来大结局成为城中热话，无线娱乐新闻台接连两日走访《爱‧回家》录影现场，访问一众演员感受，今晚主持王镇泉（泉叔）将到访熊家访问《爱‧回家》一众核心成员刘丹、滕丽名、吕慧仪、周嘉洛、杨明、陈浚霆、古佩玲及张景淳。作为《爱‧回家》领军人物，刘丹（丹爷）谈到《爱‧回家》即将完结自然感触良多：「点讲呢，我依家梗系唔舍得啦！不过谂深一层，天下无不散之筵席。」并笑言会寄望在新处境剧会有新尝试，并搞笑呼吁各人：「我哋一于一齐报名！」

滕丽名指《爱‧回家》精神长存

滕丽名（阿滕）则直指《爱‧回家》精神长存：「就算话（套剧）完，其实对我嚟讲唔系完，我谂我个仔（指周嘉洛）系继续会揾我！」、「咁我觉得阿爸（刘丹）就唔使讲，我由《真情》对到佢𠵱家，呢个（《爱‧回家》）精神绝对系可以顺延落去。」说毕还率领众人大叫熊家口号：「熊家精神系咩呀？见得人拜得神，唔会失礼人！」

周嘉洛感觉十年感情如真家人

至于阿仔周嘉洛，亦直指熊家关系不会变：「我觉得呢家人嘅bonding系唔会走，有几可可以同人拍到十年嘅戏，好似真阿妈、真公公，真姨姨一样…所以，系唔会完嘅，因为我知道大家会Keep in touch。」并顺道搲捞拍摄新处境剧：「再者新嘅sitcom 睇吓可唔可以又舔到啲。」说毕引起哄堂大笑。

吕慧仪向珍姐派心心

谈到《爱‧回家》暂为无线最长寿处境剧，丹爷即与熊家所有人、陈浚霆及古佩玲一起多谢珍姐，吕慧仪更识做地向珍姐派心心。众人在访问最后还一起熊抱丹爷，场面感人又热闹。古佩玲则笑指还未正式入行之前，曾踏足过《爱‧回家》拍摄现场。

