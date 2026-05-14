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林德信自爆孖女儿半裸共舞片被下架︰每日都有新事物要学 启发分享亲子乐随心而行

影视圈
更新时间：19:45 2026-05-14 HKT
发布时间：19:45 2026-05-14 HKT

林德信和吴家忻（Kayan9896）今日出席「西九卡巴莱节」预热活动，林德信在活动上献唱多首歌曲，透露在6月的活动上会以歌舞剧形式演出，主题是在未来世界透过经典老歌寻回人生意义，吴家忻到时会演出AI一角，与林德信齐齐jam歌。

吴家忻坚持科技不能取代演出者的温度和感动

林德信表示期待与吴家忻合作，歌单已准备得七七八八，除了有父亲林子祥的歌，也有拣选梅艳芳和温拿等旧歌，笑谓今次不只唱和演，歌曲也会重新编曲带来新意，透露音乐监制将张学友的《饿狼传说》编成鬼故版，到时大家要好好欣赏。问到二人可担心会被AI取代？林德信认为人类总会担心被科技取代，坦言千禧年也曾对末日来临的恐慌，「个时我还是年轻人，个个都话世界末日，记得31号个晚是无明天咁去玩，今时今日都一样，可能大家会有更多担心，但都要乐观正面地面对。」吴家忻指科技是令人类生活更方便，但不能代替演出者在演出时带给观众的感动和温度。

林德信不明婴儿产品广告为何可不穿上衣

另外，林德信早前在社交平台分享与女儿半裸共舞的影片，惹来网民批评，之后他把影片下架，林德信表示不是自己主动下架，而是该社交平台帮他删除，他不明白为什么有些婴儿产品中的照片又可以不穿上衣，指有了小朋友后，每天都有新事物要学，经过此事后才知该平台的限制，又说分享亲子乐的影片或照片都是随心去做，指孩子刚出生的一年，的确不是太想多分享，但现在心态有转变，想分享时就会分享，好似之前亦分享和女儿一起做瑜伽的影片，指现在的小朋友很叻，学习能力很强，回想小时候的自己，真的不及现在的小朋友犀利。
 

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