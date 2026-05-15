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《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流

影视圈
更新时间：10:00 2026-05-15 HKT
发布时间：10:00 2026-05-15 HKT

由台湾男星马景涛及陈秀雯主演的亚视剧集《再见艳阳天》，于1996年播出时收视及口碑极佳，拍足105集。《再见艳阳天》播出至今刚好30年，近日一众台前幕后筵开多席举行聚会，作为剧集女主角的陈秀雯，行踪引起网民关注。

《再见艳阳天》台前幕后聚会

近日亚视剧集《再见艳阳天》举行播出30周年聚会，监制杨绍鸿、邓萃雯、商天娥、林韦辰、吴浣仪、黄美芬、曾伟明、黄素欢、谭少英等有份演出的艺人现身饭敍，席间众人把酒言欢，气氛相当热烈。

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《再见艳阳天》监制杨绍鸿在FB分享合照，开心留言：「永恒的回忆」、「因为有你哋，先至会创造《再见艳阳天》呢个神话，感谢所有有份 参与拍摄呢个剧嘅同事」。不过在多张的合照中，却未见女主角陈秀雯的身影，不少网民直言：「真失望，无咗女主角陈秀雯」、「美中不足，女主角陈秀雯缺席」、「下次揾埋秀巧（陈秀雯）同老爷（秦沛）」等。

陈秀雯近转型香薰治疗师

陈秀雯近年「神隐」淡出幕前，上一次演出的作品，已是2019年破天荒加盟ViuTV拍摄剧集《教束》，饰演一位强势的中学副校长，与已故廖启智有精彩的对手戏，令观众留下深刻印象。64岁的陈秀雯近年专心发展个人事业，据悉早年考获香薰治疗师的文凭证书，成功转型创立自己的香薰品牌及网店。

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