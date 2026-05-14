蔡洁恨出口想与佘诗曼合作 愿演对方阿妈 喜欢唱歌自认唔够班参加《中年好声音》

蔡洁今日出席水晶首饰宣传活动。她开心能与佘诗曼（阿佘）同场，听到大会将安排阿佘为她试戴手饰环节而非常期待，问到不是男士为他佩戴首饰更感动？她笑言，相信阿佘为自己佩戴首饰这幕会更感动，因为一直很想与她合作，又指之前客串剧集《新闻女王》，与阿佘的童年版有段母女关系，但与阿佘则未有机会对戏，日后就算以「母女档」演出也不介意，她笑言：「就算我演她的妈妈也不介意，因为阿佘真的保养得很好，之前经常听蒋祖蔓分享她与阿佘拍戏经验，真的很羡慕。」

蔡洁参加《中声》要向刘佩玥取经

喜爱唱歌的蔡洁被问到为何不参加《中年好声音》赛事？蔡洁表示，自己钟意唱歌，早前与陈滢开音乐会，也不是主动去讲想开骚，她说：「有人问我的话会有兴趣，但自己开一个音乐会便没有信心，这次与陈滢开骚后信心大增，（已经可以有信心自己开骚？）未知，可以开放地去考虑这件事，因为上次音乐会反应不错，我是参加《全球华人新秀歌唱大赛》出身，因为《中年好声音》的参赛者很强劲，要参加的话我要再努力多一些。」她表示，刘佩玥刚参加完《中年好声音4》，看到对方很多演出，也感到刘佩玥的能量很高，所以不知道自己能否应付，感到要向对方取经。