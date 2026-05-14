Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡洁恨出口想与佘诗曼合作 愿演对方阿妈 喜欢唱歌自认唔够班参加《中年好声音》

影视圈
更新时间：19:15 2026-05-14 HKT
发布时间：19:15 2026-05-14 HKT

蔡洁今日出席水晶首饰宣传活动。她开心能与佘诗曼（阿佘）同场，听到大会将安排阿佘为她试戴手饰环节而非常期待，问到不是男士为他佩戴首饰更感动？她笑言，相信阿佘为自己佩戴首饰这幕会更感动，因为一直很想与她合作，又指之前客串剧集《新闻女王》，与阿佘的童年版有段母女关系，但与阿佘则未有机会对戏，日后就算以「母女档」演出也不介意，她笑言：「就算我演她的妈妈也不介意，因为阿佘真的保养得很好，之前经常听蒋祖蔓分享她与阿佘拍戏经验，真的很羡慕。」

蔡洁参加《中声》要向刘佩玥取经

喜爱唱歌的蔡洁被问到为何不参加《中年好声音》赛事？蔡洁表示，自己钟意唱歌，早前与陈滢开音乐会，也不是主动去讲想开骚，她说：「有人问我的话会有兴趣，但自己开一个音乐会便没有信心，这次与陈滢开骚后信心大增，（已经可以有信心自己开骚？）未知，可以开放地去考虑这件事，因为上次音乐会反应不错，我是参加《全球华人新秀歌唱大赛》出身，因为《中年好声音》的参赛者很强劲，要参加的话我要再努力多一些。」她表示，刘佩玥刚参加完《中年好声音4》，看到对方很多演出，也感到刘佩玥的能量很高，所以不知道自己能否应付，感到要向对方取经。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华，北京人民大会堂外广场举行欢迎仪式。央视截图
02:55
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
大国外交
2小时前
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
饮食
7小时前
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
影视圈
10小时前
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
02:28
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
社会
9小时前
乐风集团创办人周佩贤今年3月遭呈请破产，她前日烧炭轻生，旗下乐风资本昨亦遭入禀呈请清盘。资料图片
乐风创办人周佩贤烧炭轻生 旗下乐风资本遭入禀呈请清盘 周佩贤亦遭呈请破产6.16开庭
社会
5小时前
王菲激罕跟神秘男子身贴身亲密合照 重要部份疑有接触惹热议 胡须男起底双方关系密切
王菲激罕跟神秘男子身贴身亲密合照 重要部份疑有接触惹热议 胡须男起底双方关系密切
影视圈
9小时前
中美元首举行双边会谈。 美联社
习特会︱中美两边会谈阵容强大 一文睇清两国参与官员名单
即时中国
5小时前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
8小时前
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
旅游
7小时前
美心MX长者优惠加码！一连两星期全日8折 长者咭/乐悠咭堂食外卖都有折
美心MX长者优惠加码！一连两星期全日8折 长者咭/乐悠咭堂食外卖都有折
饮食
7小时前