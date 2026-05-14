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佘诗曼自爆曾拒收「意思太重」戒指 唔介意被指O型脚兼为梁靖琪苍老平反 自嘲「子华之下」 盼再合作

影视圈
更新时间：18:45 2026-05-14 HKT
发布时间：18:45 2026-05-14 HKT

佘诗曼（阿佘）今日以代言人身份出席水晶首饰宣传活动，穿上性感低胸晚装的她，起初胸口出现一些红点，她解释天气热所致。活动上阿佘被问到过往收过最难忘的珠宝首饰？阿佘直言是婆婆留下的翡翠首饰，以及自己4岁时第一次穿耳窿所拣的一粒心形闪石耳环。

佘诗曼忘记戴戒指会浑身不自在

阿佘表示不时会买戒指，因为每次出门口若忘记戴戒指，便会有一种不自在的感觉，好像漏带了东西。她说：「试过唔记得戴戒指，喺机场嘅舖头即时买，系咪有啲怪呢？」被问到拍剧时要除下戒指会否不自在，她说：「有试过，但演绎另一个人，要表演𠮶个人嘅不自在。我个角色系离婚嘅，所以冇戴戒指。」谈到收藏中有没有难忘且有意思的戒指，她说：「有，当时系有意思嘅，不过已经系过去式。（追求者送的？）有！（有冇系求婚时送嘅？）秘密！亦试过拒收戒指，因为意思太重。」

佘诗曼可约朋友庆祝51岁生日

两星期后迎来51岁生日的阿佘，吸引大批粉丝到场为她预祝。阿佘表示，因为前年和上年生日期间正正是拍摄《新闻女王》，没有太多庆祝活动。今年可以个别与朋友吃饭、倾偈见面，生日月的约会已经排得满满。她说一大班人很难倾偈，几个人反而可以交换近况。

佘诗曼为梁靖琪平反 「佢只系黑咗啲」

早前梁靖琪（Toby）与阿佘合照后，被指给较年长的阿佘比下去。阿佘即说：「系啰！点解要咁讲呢？我唔知。」她指当日Toby剪了一头短发，感觉很新鲜，自己也很喜欢她的新发型。对于网民指Toby样子较残，阿佘即替她说好话，指Toby一向喜欢与阳光玩游戏，只是黑与白的分别而已。

佘诗曼解释「条裤剪裁系O字型」

近日阿佘放假，四出观看演唱会。早前欣赏草蜢演唱会时，她身穿一条设计独特的浅色宽管牛仔裤，造型相当有型。然而有网民惊讶指她O型脚，对此阿佘没有半点不开心。她直指那条裤本身的剪裁就是O字型：「几靓，只系风格啫，我自己又唔系（O型脚），所以唔会唔开心，睇多两眼就会觉得几靓㖞！」

佘诗曼想同黄子华再合作

另外，阿佘在欣赏「农夫」演唱会时遇上旧拍档黄子华，当日两人在后台倾了一个小时。她表明很想与子华再合作，无论电影或电视剧也好，即使子华唱歌，她也可以合作拍MV。被问到子华现在是亿元票房的「子华神」？阿佘笑说：「我都觉得佢高咗，因为佢系神级，（你也是女神？）我唔系『级』，我可能喺子华之下！」

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