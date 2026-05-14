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九运会客室丨杨诗敏虾头瘦身迎人生下半场：又靓又瘦系终极目标 卢颂恩妹头拒公开体重

影视圈
更新时间：18:15 2026-05-14 HKT
发布时间：18:15 2026-05-14 HKT

杨诗敏（虾头）和卢颂恩（妹头）今日应邀担任HOY节目《九运会客室》嘉宾，大谈女人心事，卢颂恩表示未知两位主持伍咏薇和李凯贤会问甚么，但她希望话题不要涉及体重，笑指无公开过现在的体重，有时磅重时会怀疑磅坏了，连在医务所磅重都质疑是否正确数字。杨诗敏则表示没有甚么不能说，见她瘦了很多，她表示没有刻意减肥，只是想有健康的身体迎接人生下半场，笑指又靓又瘦是人生终极目标。

杨诗敏不介意揭内心世界

讲到两位主持讲说话时都很大胆，问她们可怕会招架不住？杨诗敏指他们都是很crazy的人，她与卢颂恩亦是很喜欢玩的人，相信会是一次有趣的访问，她笑说：「我都是平常心，你来摷我…..不是，是揭我（内心世界），我知他（李凯贤）是鬼仔性格，我都是鬼妹仔性格，看他揭得有几deep。」

卢颂恩练定体能拍《卧底6.0》

另外，讲到HOY革新节目内容，卢颂恩表示与李尚正主持的《卧底旅行团6.0》正在拍摄中，她表示要练好身体，笑谓坐旅游巴很累，透露也会到广东省拍摄，并期望可以再去远一点的地方，「我很喜欢冒险，最好可以去睇北极光破冰团，不过都要睇正哥（李尚正）应唔应付得到。」讲到电视台会播放宣萱主演的新加坡悬疑剧《谁杀了她》，卢颂恩表示期望收看，也希望公司再开剧，如能与杨诗敏合作就最好。

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