康城影展2026｜云迪素率「Family」迎《狂野时速》25周年 已故保罗获加独生女惊喜现身

虽然今届康城影展未有荷里活电影入围主竞赛单元，但大会昨晚（13日）为经典赛车片《狂野时速》（Fast and Furious）举行25周年特别放映。《狂》片系列灵魂人物云迪素（Vin Diesel）率领一众「Family」：佐丹娜布丝达（Jordana Brewster）与米雪洛迪格丝（Michelle Rodriguez）行红地毯。而《狂》片另一男主角保罗获加（Paul Walker）虽已于2013年因车祸离世，但其独生女Meadow Walker亦代表亡父出席盛会。

《狂野时速》够经典

昨晚云迪素穿上背部以亮片绣上跑车图案和「FAST FOREVER」字样的西装外套，与佐丹娜、米雪等拍档重聚。在红地毯上一见世侄女Meadow，更与她开心拥抱，场面温馨。及后云迪素在卢米埃大剧院致辞时表示，康城影展总监Thierry Fremaux将这部作品称为「经典」，对所有创作者而言是莫大的荣幸。他更感性地说他和好兄弟保罗透过这部电影向千禧一代宣扬兄弟情，而这夜有个人让他不用独自来代表着这份兄弟情，那人就是Meadow。最后他更带出整个系列可以用「爱」这个字来概括，令全场观众感动不已。

《霸王别姬》4K复刻版放映

此外，影展亦举行了《霸王别姬》4K复刻版特别放映。身为女主角的巩俐亦出席了此活动，席间她特别感谢观众来到康城看这部「伟大的电影」，亦感谢影展大会安排重映，最后她更感谢导演陈凯歌：「感谢他为我们拍出这么伟大的一部作品。」《霸王别姬》是第46届康城影展的金棕榈奖得奖作品，亦是至今为止唯一一部获此殊荣的华语电影。虽然距今已经过了33年，但影片重映仍感动了全场观众。

松隆子亮相

而主竞赛作品：法国片《A Woman’s Life》、日本片《奈义日记》，以及「一种关注」单元参赛片《Teenage Sex And Death At Camp Miasma》均于昨晚举行首映。《奈义日记》导演深田晃司率领主角松隆子和石桥静河出席首映，影片放映后获观众起立鼓掌7分钟之久。席间深田导演透露这部作品历时9年来筹备及拍摄，以冈山县奈义町作为创作原型，讲述人们在失去亲人后挣扎求存的故事。

姬莉安德逊狂野鬈发现身

至于以80年代为背景的惊栗片《Teenage Sex And Death At Camp Miasma》，则由导演Jane Schoenbrun率领演员姬莉安德逊（Gillian Anderson）和Hannah Einbinder出席首映，影片获观众鼓掌9分钟。而团队昨日出席拍照活动时，姬莉以一头充满80年代气息的狂野鬈发现身，吸引摄记们拍摄不停。