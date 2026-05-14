周嘉洛误转港姐「进化」报道 网民错重点狂推安仔扮女人更靓 陈晓华神回应被赞高EQ

近日《爱回家之开心速递》，即将迎来大结局，让网民十分不舍，尤其是周嘉洛演出的金城安，其「论尽」形象更是深入民心。想不到现实中的周嘉洛，竟在Threads上大摆乌龙，引发一场爆笑的「花生骚」。事源最新一期《东周刊》，以「港姐变形三娇揭秘」为题，报道陈晓华、庄子璇及古佩玲等新生代花旦疑似借助医美「进化」升级容貌。正当网民热烈讨论之际，有眼利网民发现周嘉洛的帐号竟转发了该帖文，更被截图发文笑问：「想问周嘉洛系咪唔小心转发咗？」。其「虾碌」行径与他在处境剧《爱回家之开心速递》中的经典角色「金城安」如出一辙，笑料百出。

网民赞周嘉洛反串靓过港姐

周嘉洛的「虾碌」操作瞬即点燃网民的笑点，纷纷涌入留言区，笑称：「系金城安会做嘅事」、「成件事好金城安，要等妈咪帮佢拆弹」、「金城安似乎对素素容貌有意见」。更有趣的是，在讨论一众女星容貌变化的同时，有网民竟然「错重点」，突然想起周嘉洛过往在剧集里毫不忌讳的破格演出，特别是他在古装剧《痞子殿下》中的女装造型，以及曾在《爱回家》里反串演出「子珊」的爆笑场面。网民纷纷留言大赞：「其实周嘉洛扮女人仲靓过好多人啦！」直指他天生骨架与精致五官，反串起来确实娇俏可人，也让周嘉洛的形象更加百变立体。

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陈浚霆自爆引周嘉洛入坑玩Threads

事件发酵后，在《爱回家》中饰演「风少」的陈浚霆率先在Threads上「自首」，公开爆料指自己正是推荐周嘉洛玩Threads，结果令对方一时不慎误触「地雷」，网民笑言这完全符合「风少」与「金城安」的互动模式。另一方面，事件中被提及的女主角陈晓华，不但没有感到冒犯，反而展现出极高EQ，大方地在Threads上标注周嘉洛，并配上三个笑到流泪的表情符号及「感恩」二字，巧妙地将尴尬化解于无形。

网民指金城安式搞笑情节可搬入《爱回家》

整宗事件由周嘉洛的「手滑」开始，到网民重提其「子珊」反串造型，再到陈浚霆的「自首」及陈晓华的大方回应，过程峰回路转，充满戏剧性，网民更提议可将这次「虾碌」事件，直接放入《爱回家》的剧情，肯定可以引发新一波笑料，令剧集更加搞笑贴地，周嘉洛以金城安的傻气形象，成功入屋，更将一次「公关灾难」变成「人气加持」，确是始料未及。

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