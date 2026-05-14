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YS韩国偶像学院10岁包包化身「小前辈」发威 狠批《魔音女团》自信不足 获网民激赞：专业过评审

影视圈
更新时间：15:45 2026-05-14 HKT
发布时间：15:45 2026-05-14 HKT

周日（13日）播出的《魔音女团》中，12位练习生到YS韩国偶像学院的香港分校受训，期间制作组安排平均年龄只有10岁、来自YS的两个组合Mini Blackpink及Mini Boys见面交流，怎料交流变「批斗」，所谓童言无忌，这班「小师姐」及「小师兄」一针见血的狠批并即场跳唱使出真功夫，身为Mini Blackpink成员的徐荣女儿包包更「突破盲肠」指「魔女」自信不足！

「小前辈」跳唱震慑全场

12位「魔女」分成2队大斗法，Team A有俞可程、乔美莎、廖慧仪、倪嘉雯、庄子璇和蔡华英；Team B有宋宛颖、邢慧敏、王汛文、卢映彤、邓凯文和倪乐琳。为了吸收更多经验，「魔女」们在YS分校受训时，制作组安排YS的多个组合包括Mini Blackpink及Mini Boys见面。「魔女」甫见平均年龄只有10岁的「师姐」及「师兄」时大呼可爱，更在这班「小前辈」面前献技。

倪嘉雯被批到无地自容

「魔女」们跳唱时落力认真，「小前辈」们也认真的毫不留情，直接作出批评，点出问题所在，包括：「有啲动作可以夹齐啲」、「走位要正确，唔好遮住其他人」、「动作可以更加实净」、「可以放胆啲，唔使咁紧张」，身为Mini Blackpink成员的徐荣千金「包包」更直言：「可以多啲表情，同埋多啲自信。」之后Mini Blackpink及Mini Boys更即场献技以示实力。面对「小前辈」的批评，倪嘉雯笑言「无地自容」：「我都知我哋跳得唔系咁好，希望佢哋手下留情」，邓凯文说「小前辈」的确厉害：「佢哋好有自信好sharp，真系要比心！」

「魔女」尴尬笑容被指好睇过表演

这一集播出后即有不少网民纷纷洗版留言，大赞「小前辈」表现专业及舞技高水准，更指他们的评论比一般评审更专业到位，证明实力是不分年龄外，又笑言看到「魔女」们被批评时展露「尴尬但不失礼貎」的微笑等反应时，好睇过看她们表演。

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