前《东张西望》主持容羡媛移居加拿大险误堕法网 一张相揭加国生活隐藏陷阱

前《东张西望》主持容羡媛（Fion）离巢TVB近两年，2024年与丈夫带同一对仔女，一家四口移居加拿大温哥华生活，积极转型成为KOL揾食。不过容羡媛移居加国后，多度拍片放上网揭生活隐藏危机，引起网民关注，近日又自揭险误堕法网。

容羡媛差点当垃圾邮件处理

近年不少人被网上诈骗，出现假电邮、短讯骗取受害人的个人资料。容羡媛近日在IG上载照片，见到是一封加拿大人口普查信件，容羡媛透露最初收到信件时防备心极重，差点就将其当作垃圾邮件处理：「当我收到嘅时候，有少少怀疑系scam（诈骗），又有少少犹豫点解要填咁多个人资料？！」

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容羡媛防备心重险出事

容羡媛坦言庆幸自己具备求真精神，进行「Fact check」事实查核，才惊觉该封邮件确实是由当地政府发出的重要信件，如拒绝填写属于违法行为。容羡媛险误堕法网，最后用大约15分钟完成作答。容羡媛借机提醒同在当地的网民：「你填咗未啊？」呼吁大家尽快填妥交回。

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其实，容羡媛自移居加拿大后，曾度过一段长达3个月的「黑暗期」。当时容羡媛的丈夫留港工作，她需要母兼父职，独力照顾一对子女，言谈期间容羡媛一度眼红红兼哽咽。而容羡媛因在加拿大拍YouTube频道及经营社交平台，却曾遇过IG帐号无故被停用，令她崩溃爆喊，幸好最后取回IG帐号。

容羡媛加国生活连番受考验

此外，容羡媛的家人亦接连遇上健康问题，先是妈妈飞到加拿大探望她时突发急病，住院短短5天，医疗费用竟高达近23万港元。虽然最终获保险公司全数赔偿，但繁复的索偿过程，已令容羡媛饱受极大心理压力。早前容羡媛返港探亲，怎料抵港第二天，奶奶又不幸中风，令她要急忙处理家中突发情况，幸而奶奶最终大步槛过。

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