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爱回家丨林淑敏从「路人甲」变「大小姐」感谢一人 「送水辉」许家杰似过第二个人生

影视圈
更新时间：12:00 2026-05-14 HKT
发布时间：12:00 2026-05-14 HKT

TVB长寿处境剧《爱．回家之开心速递》拍摄逾2800集，播出近十年，将迎来大结局，昨日（13日）一众演员亲口证实消息，具体结束日期尚未公布。剧中的灵魂人物之一「大小姐」林淑敏与「送水辉」许家杰因CP感强，多年来深受观众喜爱，形象深入民心，二人接受传媒访问时吐露心声，场面感人。林淑敏对于剧集迎来大结局，目前暂未收到剧组的正式通知。回顾「龙力莲」一角，林淑敏满怀感触，更特别点名感谢高层曾励珍（珍姐）的提携：「系佢大胆起用我，我之前都系籍籍无名的路人甲。」

林淑敏忆疫情顶硬上拍摄

林淑敏谈及近10年的拍摄点滴，直言最难忘的莫过于新冠疫情肆虐的时期。当时全剧组上下坚守岗位，每天提早半小时回厂进行快测，再将结果发送到通讯群组报平安。林淑敏表示：「当时大家都戴住口罩，到正式roll机先除得，全部都一个『口罩印』咁讲对白，依家谂番起就想笑。」林淑敏对当时的坚持，全因背后有一份使命感，观众无法外出食饭消遣，如果剧组不坚持拍摄，就会少了一份娱乐。

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许家杰见证角色大跃进

至于戏中与「大小姐」林淑敏组成最强CP的「送水辉」许家杰，同样对剧集依依不舍。许家杰形容参演《爱．回家》就像经历「第二个人生」，直言一套剧集能有10年历史是非常犀利的成就，能够参与其中感觉相当 Amazing。

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许家杰回想起最初仅是客串一集，后来却凭努力成为常驻，角色亦跟着他成长，从基层送水工人，变身寻宝图职员，到「好爸bar」老板，一路攀升至「宋总监」。许家杰感恩地说：「喺里面真系学咗好多嘢，锻炼自己嘅演技，所以好开心。」

许家杰承诺奉献120%热诚

被问到《爱．回家》完结后有何打算时，许家杰表示演员是其终身职业：「未来系点我都唔知，我仍然会以演员为我嘅终身职业，无论有啲咩挑战，可能有新嘅剧集，甚至系新嘅处境剧需要我时，我都会尽我120%嘅力去做好佢，就好似第一日做送水辉𠮶阵咁，无论个角色系大定细，我都会尽力做好佢。」

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