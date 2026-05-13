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陈健安出新歌寄语拒绝情绪勒索而内耗 《课题分离》demo时隔9年重见天日

影视圈
更新时间：21:15 2026-05-13 HKT
发布时间：21:15 2026-05-13 HKT

唱作歌手陈健安日前为新歌《课题分离》拍MV，为配合歌词意思，导演Oscar安排十几人饰演不同角色，连Van@Nowhere Boys的狗狗Poochie亦客串一角，他们从商场、街道、天桥、码头、隧道到街市，不断重复出现在安仔身边指摘他、骚扰他，而安仔则处之泰然，弹著结他自得其乐，气场反差大，非常有趣。

陈健安解构「课题分离」心理学

新歌《课题分离》是安仔今年第二首派台歌，他本人作曲、Oscar填词，老best兼拍档赖映彤编曲，并与他一同监制。安仔表示歌名原自哲学家阿尔弗雷德·阿德勒（Alfred Adler）心理学的核心思想其中一项「课题分离」 。安仔说：「人际关系嘅纷争，好多时源于干涉别人的课题，又或者被别人干涉自己嘅课题。我𠵱家呢个阶段，要学习分清楚事件系自己还是别人嘅课题，有否过份干涉别人嘅课题呢？有啲人分唔清，甚至被情绪勒索而内耗。」

陈健安新歌旋律尘封九年终曝光

安仔透露旋律早于2017年写好，缘份到，事隔9年终于曝光。「每次做新project，我都会攞晒啲Demo出嚟重新听，原本呢个Demo唔系呢个感觉，攞出嚟听发现『几啱feel㖞』，然后我重新改咗啲编曲，配上呢个好似好认真嘅题材。曲风好chill、好轻松，但内容好认真，产生化学作用。」

陈健安鼓励大家不要框死在一个角色

今次MV导演，除了身兼填词人的Oscar，还有安仔的足球队拍档Yatho一同执导。安仔说：「佢哋揾咗好多角色人物去烦我、滋扰我，佢哋好专业咁闹我、骚扰我，辛苦佢哋走好多个场景，每次都要做相同嘅动作，然后剪接，呈现今次MV和主题。」安仔透露其中一个场景曾在《之后的一天》MV出现过，欢迎歌迷考古。 今次《课题分离》探讨人际关系，安仔说：「每个人因为原生家庭，而有好多课题，点样好好地同亲人沟通？透过呢首歌同大分享，唔好框死在一个角色。」
 

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