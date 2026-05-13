2003年港姐三甲经典重聚  44岁戚黛黛罕现身养尊处优超冻龄  嫁富贵机师住复式豪宅

因参选2003年香港小姐而结下深厚友谊的冠军曹敏莉（Mandy）、亚军杨洛婷（Rabee'a）和季军戚黛黛（Priscilla），相识至今已超过二十载。尽管三人各有家庭与事业，但感情更胜从前，经常相约见面。近日她们再次相聚，提前为杨洛婷庆祝生日，也让久未露面的戚黛黛最新状态曝光，引发网民热议。

戚黛黛、曹敏莉为杨洛婷庆生

在杨洛婷分享的合照中，三位昔日港姐保养得宜，虽然均年过40，但依旧明艳照人、颜值「爆灯」。镜头前的她们，在维港美景前享受著精致的下午茶，笑容灿烂，与二十年前的模样相比，更多了几分成熟韵味。

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戚黛黛展冻龄美貌

当中，现年44岁的季军戚黛黛更是焦点所在。她身穿一袭鲜艳的红色花裙，不仅衬得她皮肤白皙，更流露出一丝少女感，状态好得令人惊艳。不少网民将照片与她们三年前的合照比较，惊讶地发现戚黛黛仿佛「没有老过」，岁月丝毫未在她的脸上留下痕迹。

戚黛黛嫁机师住豪宅

戚黛黛自2016年嫁予机师老公Calvin后，便淡出幕前，专心做幸福人妻。据悉，她婚后养尊处优，与丈夫居于复式豪宅。早前她为老公举办生日派对时，意外曝光了其爱巢，巨型客厅容纳二十多位宾客后仍有宽敞空间，足见生活惬意，难怪能维持顶级的冻龄状态。

戚黛黛曾参加《中年好声音2》

虽然生活无忧，但戚黛黛心中仍有追梦的火花。23年她在丈夫鼓励下参加《中年好声音2》，并成功晋级108强。她当时在海选时透露：「我老公同我讲，呢个系我嘅最后机会。」这份勇气与她数十年如一日的美貌，同样令人佩服。这次藉著为好姊妹杨洛婷庆生而罕有现身，戚黛黛的完美状态再次证明，美丽与年龄从来没有绝对关系。

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