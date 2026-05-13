嫲嫲饭饭丨57岁戴蕴慧激罕现身 每日跑八公里Keep住年轻状态 刘沛蘅择偶重感觉靓仔非首选

由洪天明和刘沛蘅(Hillary)主持HOY饮食节目《嫲嫲饭饭》今晚进行录影，并请来「嫲嫲级」嘉宾戴蕴慧。洪天明与Hillary首次合作，洪天明笑指靠对方睇住自己去了解年青人世界。Hillary指在节目上有两个拍档，洪天明则有爸爸感觉，可以带领住她做主持，另一主持陈柏宇就似朋友感觉，可以互相打骂多一点。

戴蕴慧孙女爱靓嘢主动索抱

提到该节目邀请「嫲嫲级」艺人做嘉宾，戴蕴慧表示有带同三岁孙女上节目，自己精通东南亚美食，今次煮了甜品和蒸鱼，孙女也赞好味。在旁的洪天明大赞戴蕴慧跟自己年纪差不多，样子和举止也不似嫲嫲级。谈到如何保持年轻，戴蕴慧表示全靠做运动，每日跑八公里，又爆孙女好怕陌生人，但洪天明和Hillary好快跟孙女混熟，更愿意被他们抱抱和锡锡，才发现孙女喜爱靓的东西。

洪天明被洪金宝催生女

洪天明踢爆Hillary好喜欢小孩，又即问几时生B？不过自爆爸爸洪金宝日日催他生女，但自觉过了生B的时间，所以靠弟弟帮手。Hillary承认喜欢小孩，但未有对象。谈到洪天明可有笋盘男生介绍给她？洪天明搞笑指对方只想生仔，只是介绍医生便可。Hillary笑言自己择偶条件要靓仔，感觉行先，不需求太靓仔，𠱁到她开心同要相舒服。戴蕴慧闻言搞笑谓：「你都几易呃！几纯，不过讲求缘份，各花入各眼。」

刘沛蘅35岁生日不愁寂寞

谈到Hillary是否太「宅女」少聚会未能识男生，她笑言近排少出街，因为忙于拍摄该节目及陪同家人。 提到下月8日是的35岁生日单身的她，会否好Lonely？她笑言自己有朋友和家人，但未约朋友，又认为自己生日应该由朋友约她。

