Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嫲嫲饭饭丨57岁戴蕴慧激罕现身 每日跑八公里Keep住年轻状态 刘沛蘅择偶重感觉靓仔非首选

影视圈
更新时间：20:50 2026-05-13 HKT
发布时间：20:50 2026-05-13 HKT

由洪天明和刘沛蘅(Hillary)主持HOY饮食节目《嫲嫲饭饭》今晚进行录影，并请来「嫲嫲级」嘉宾戴蕴慧。洪天明与Hillary首次合作，洪天明笑指靠对方睇住自己去了解年青人世界。Hillary指在节目上有两个拍档，洪天明则有爸爸感觉，可以带领住她做主持，另一主持陈柏宇就似朋友感觉，可以互相打骂多一点。

戴蕴慧孙女爱靓嘢主动索抱

提到该节目邀请「嫲嫲级」艺人做嘉宾，戴蕴慧表示有带同三岁孙女上节目，自己精通东南亚美食，今次煮了甜品和蒸鱼，孙女也赞好味。在旁的洪天明大赞戴蕴慧跟自己年纪差不多，样子和举止也不似嫲嫲级。谈到如何保持年轻，戴蕴慧表示全靠做运动，每日跑八公里，又爆孙女好怕陌生人，但洪天明和Hillary好快跟孙女混熟，更愿意被他们抱抱和锡锡，才发现孙女喜爱靓的东西。

洪天明被洪金宝催生女

洪天明踢爆Hillary好喜欢小孩，又即问几时生B？不过自爆爸爸洪金宝日日催他生女，但自觉过了生B的时间，所以靠弟弟帮手。Hillary承认喜欢小孩，但未有对象。谈到洪天明可有笋盘男生介绍给她？洪天明搞笑指对方只想生仔，只是介绍医生便可。Hillary笑言自己择偶条件要靓仔，感觉行先，不需求太靓仔，𠱁到她开心同要相舒服。戴蕴慧闻言搞笑谓：「你都几易呃！几纯，不过讲求缘份，各花入各眼。」

刘沛蘅35岁生日不愁寂寞

谈到Hillary是否太「宅女」少聚会未能识男生，她笑言近排少出街，因为忙于拍摄该节目及陪同家人。 提到下月8日是的35岁生日单身的她，会否好Lonely？她笑言自己有朋友和家人，但未约朋友，又认为自己生日应该由朋友约她。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
牛头角的士铲上行人路酿5伤 两女途人挨撞一死一昏迷
01:34
牛头角的士铲行人路 两女途人挨撞1死1昏迷 7旬司机及两乘客同送院
突发
6小时前
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
影视圈
5小时前
太子花墟超群饼店5.17结业！屹立近60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
超群饼店太子花墟店结业！屹立60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
饮食
9小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2026-05-12 08:00 HKT
乐风创办人烧炭亡 旗下楼盘后续命运惹关注
乐风创办人烧炭亡 旗下楼盘后续命运惹关注 旺角Elize Park已沽清 参考恒大珺珑湾看影响
楼市动向
9小时前
《爱．回家之开心速递》惊传7月大结局 播足近10年终划句号 疑因一事推倒重来开新处境剧
影视圈
9小时前
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
影视圈
6小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
10小时前
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
时事热话
1小时前
美国总统特朗普抵达北京开始访华。
01:03
特朗普访华︱空军一号飞抵北京 相隔9年再踏足中国︱持续更新
大国外交
1小时前